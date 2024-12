Toyota Tundra

Afgelopen zomer mocht ik de Europese campagne schieten van de nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV bij Calvert Studios in Spanje. Een van de locaties die we hadden was dit waterplatform, wat voor ongekende views zorgt. Ik kon het dan uiteraard ook niet laten om wat test plaatjes met mijn eigen auto te schieten.