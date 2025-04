Lotus Exige V6 Roadster

Na ruim 4 jaar eindelijk de originele "diamond-cut" velgen vervangen door een setje forged lichtmetaal in de enige juiste kleur: zilver :)

Ze passen perfect in de (oude) filosofie van Lotus: "Simplify than add lightness", want ze zijn 42% lichter dan de originele! Daarnaast zijn ze ook nog een halve inch breder, dus het geheel ziet er ook nog wat dikker uit. Had ik eerder moeten doen!