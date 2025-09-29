Aurus Komendant
Vandaag mee geweest met een vriend die een Aurus heeft gekocht. In eerste instantie was ik wat sceptisch: jong merk, stevige prijskaartjes… Maar de auto heeft me écht positief verrast. De afwerking en bouwkwaliteit zijn van uitzonderlijk niveau, vergelijkbaar met O.A Bentley. De gebruikte materialen zijn hoogwaardig, het infotainmentsysteem is overzichtelijk zonder overbodige knopjes, en onder de kap ligt een 4.4 V8 die in samenwerking met Porsche en NAMI is ontwikkeld.
Het comfort is indrukwekkend en de rijeigenschappen zijn eveneens uitstekend. Alle wagens zijn volledig uitgerust: denk aan tafels, champagneglashouders, koelkast, schermen achterin en fantastische stoelen. Kortom: een auto die luxe en eenvoud perfect combineert.
Dit is AUTOBLOG — ik deel deze spot puur omdat het om een auto gaat. Voor politieke discussies zijn er andere plekken.
Reacties
roverbmwdriver zegt
Ik ken de kwaliteit van en het merk O.A Bentley niet. Welke autofabrikant is dat?
chrisc zegt
Het lijkt erop dat je de Nederlandse taal ook niet kent. ‘O.A.’ is een afkorting. :)
roverbmwdriver zegt
Dat vermoedde al, waarschijnlijk een foutje in het Russische vertaalprogramma, immers “onder andere” kort je af met kleine letters en achter iedere letter een punt. Niet alles is dus perfect in Rusland. Met mijn Nederlandse taal is overigens niets mis.
roverbmwdriver zegt
“dat vermoedde ik”: nobody is perfect
chrisc zegt
Oef, mij verbeteren en er zelf een fout achteraan gooien – knap staaltje hoor. Ach ja, je hebt me inderdaad betrapt op een foutje, gefeliciteerd. Iedereen maakt fouten, zelfs jij. Alleen probeer jij er wel heel graag een discussie van te maken, best sneu eigenlijk haha… Dat je een probleem hebt met Rusland is inmiddels duidelijk, gezien je andere reacties onder mijn posts. Misschien beter om die frustratie ergens anders te uiten en het hier gewoon over auto’s te laten gaan, zoals ook in de beschrijving staat. ;-)
roverbmwdriver zegt
Veel plezier met een proefrit door de Donetsk met de Komendant.
cdlop01 zegt
Fraaie model, rustig exterieur en druk interieur maar idd ziet de afwerking er goed uit.
ederooij zegt
Ziet er op deze foto’s zo best goed uit. Ben benieuwd naar hoe het daadwerkelijk rijd en bevalt. Maar wat kost dit nou in Rusland?