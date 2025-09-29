Aurus Komendant

Vandaag mee geweest met een vriend die een Aurus heeft gekocht. In eerste instantie was ik wat sceptisch: jong merk, stevige prijskaartjes… Maar de auto heeft me écht positief verrast. De afwerking en bouwkwaliteit zijn van uitzonderlijk niveau, vergelijkbaar met O.A Bentley. De gebruikte materialen zijn hoogwaardig, het infotainmentsysteem is overzichtelijk zonder overbodige knopjes, en onder de kap ligt een 4.4 V8 die in samenwerking met Porsche en NAMI is ontwikkeld.

Het comfort is indrukwekkend en de rijeigenschappen zijn eveneens uitstekend. Alle wagens zijn volledig uitgerust: denk aan tafels, champagneglashouders, koelkast, schermen achterin en fantastische stoelen. Kortom: een auto die luxe en eenvoud perfect combineert.

Dit is AUTOBLOG — ik deel deze spot puur omdat het om een auto gaat. Voor politieke discussies zijn er andere plekken.