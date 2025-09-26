Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Spotter: dutchstylezGeüpload op: 26 september 2025Plaats: Duitsland Kenteken: Onbekend Meer coole spots! Ford F-150 SVT Raptor Ford F-350 Super Duty Sleepwagen 3-serie camo Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Jaguar e types Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Ferrari 250 GT SWB Berlinetta
Reacties
drdre1 zegt
Geweldige auto, dito spot. 😊
camber24 zegt
Hier had best wel een ‘NSFW’ waarschuwing bij gemogen… Erotiek op wielen. Ik zat ooit eens met m’n meisje te lunchen bij ‘t pandje, in Hsum. Kwam er een rode 250 GT SWB voorbij. In het wild! Ik viel helemaal stil. Wat een klasse hebben die klassieke Ferrari’s.
ghengiskhan zegt
Schitterend. Schitterend. Prachtig. Ik vermoed dat het een replica obv een 250 GTE is en dat doet daar helemaal niets aan af.
lpgbarrel zegt
Gaaf deze spot!!