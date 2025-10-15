Karma Kaveya

Laats had ik deze Karma al zien staan bij Wheels Mariënwaerdt, en was toch wel verbaast toen die mij tegemoet reed zaterdag in Knokke. Ik ben erg benieuwd of deze een beetje zal verkopen, ik vind het best wel een gaaf design. En 1180PK is natuurlijk ook niet mis.