Karma Kaveya
Laats had ik deze Karma al zien staan bij Wheels Mariënwaerdt, en was toch wel verbaast toen die mij tegemoet reed zaterdag in Knokke. Ik ben erg benieuwd of deze een beetje zal verkopen, ik vind het best wel een gaaf design. En 1180PK is natuurlijk ook niet mis.
Reacties
kniesoor zegt
Bijzonder apparaat, vind ‘t wel wat hebben.
Lucar zegt
K heb hem ook gezien bij Marienwaerdt, maar dit is wel echt heel erg gaaf!
mjpamsterdam zegt
Wat is het ? Zal wel iets gemist hebben want ken deze niet.
JanJansen zegt
Zou die Chinese achterkant nog even afronden, verder erg dik ding!
drdre1 zegt
Wat een geweldig apparaat. Meestal word ik niet warm van die futuristische designs, maar deze mag er wel zijn.