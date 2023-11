Nieuwe Karma is een bloedmooie sportwagen

Dit is niet de nieuwe Lexus LFA, maar de nieuwe Karma (je weet wel, van de Fisker Karma).

Het bedrijf achter de Fisker Karma is al jaren ter ziele, maar we hebben er twee nieuwe bedrijven voor in de plaats gekregen: Fisker en Karma. Het nieuwe Fisker staat onder leiding van Henrik Fisker himself, die weer met een schone lei begonnen is. Karma Automotive is intussen verder gegaan waar het oorspronkelijke Fisker gebleven was.

Even een korte opfrisser: Karma Automotive is voortgekomen uit het failliete Fisker Automotive. Zij namen de inboedel over en zijn vervolgens de Fisker Karma blijven bouwen. Omdat ze niet de rechten op de naam Fisker hadden gekocht, werd Karma de merknaam in plaats van de modelnaam.

Elektrische sportwagen

Over dat Karma hebben we het dus. Zij presenteren nu een auto die ze helemaal op eigen houtje hebben ontwikkeld: de Karma Kaveya. Dit is een heuse sportwagen. In tegenstelling tot de Revero en de originele Karma is dit geen hybride, maar een volledig elektrische sportwagen.

Michelle Christensen

Aan de looks ligt het in ieder geval niet, want het design is heel goed gelukt. Daar hebben ze Henrik Fisker dus niet voor nodig. Het ontwerp is tot stand gekomen onder leiding van Michelle Christensen. Zij was eerder verantwoordelijk voor het design van de nieuwe Honda NSX. Zoals de E89 Z4 eerder al bewees: het ontwerpen van auto’s kun je prima over laten aan vrouwen…

Een geinig designelement zijn de ‘klapkoplampen’. Deze klappen niet naar boven, maar in plaats daarvan schuift er een paneeltje naar binnen om de koplampen te onthullen. Ook is er een uitklapbare spoiler. Alles om het design in de basis zo clean mogelijk te houden.

Ruim voldoende vermogen

Het is een elektrische sportwagen, dus uiteraard kun je rekenen op ruim voldoende vermogen. De Karma Kaveya krijgt 1.180 pk, die over alle vier de wielen verdeeld wordt. Met een 120 kWh accu is een geschatte range van 400 km haalbaar. Dat laatste valt dan weer een beetje tegen, gezien het enorme formaat van de accu.

Rijdend prototype

Op basis van de eerste afbeeldingen denk je misschien: ‘dit is zeker weer zo’n auto die alleen op renders bestaat?’. Niets is echter minder waar, de auto werd gisteren fysiek onthuld op het Las Vegas Concours (zie hierboven). Het betreft bovendien geen showmodel, maar daadwerkelijk een rijdend prototype.

De Karma Kaveya wordt in een gelimiteerde oplage gebouwd. Hoe groot deze oplage precies is vertellen ze niet, alleen dat er op dit moment nog 372 over zijn. Het prijskaartje is ook niet bekend, maar je kunt ‘m reserveren met een aanbetaling van $10.000.