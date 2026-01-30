Automobili Amos Lancia Delta Ferdi Porsche De bijzondere Automobili Amos van Ferdi Porsche Spotter: rubenpriestGeüpload op: 30 januari 2026Plaats: Oostenrijk Kenteken: Onbekend Meer coole spots! Lancia Delta lancia delta integrale BMW M3 Peugeot nurburgring edition Lancia Delta Integrale Cuba Lancia Delta Lotus Elise S1
Reacties
DeWitteCondor zegt
Afgezien van de rode bekleding: zet maar voor de deur. Heerlijk.
Niels zegt
Heel gaaf. Vind hem zeer geslaagd. Ik zou hem ook niet weigeren.
e36thuglife zegt
Deze waggi is hard!!!!
Brap brap geen grap.
Fruitcake zegt
Tijd voor je pilletjes
Snelle zegt
Gaaf ding, bij het Metropole staat een prachtig exemplaar. Dat dashboard is zo dik (vandaar mijn afkeur van al die digitale schermen..)
Motomoto zegt
Waanzinnig gaaf ding