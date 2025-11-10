Lotus Exige V6 Roadster De herfst in weer het land, dus de Exige maar even losgelaten in het bos :) Spotter: remonGeüpload op: 10 november 2025Plaats: Nederland Kenteken: K-565-HX Meer coole spots! Mercedes-Benz SL 55 AMG Lotus Exige V6 Roadster Exige V6 Fiat 500 Giardiniera Bmw Z3 Mcoupe Ford F-150 Raptor SVT Lotus Exige V6 Roadster Lotus Exige V6
Reacties
tortuga zegt
Jammer. Geen foto van van achter.
Wel foto van de maand materiaal
Remon zegt
Dank!! Foto van achter miste ik ook… Ik had met mijn telefoon en camera foto’s gemaakt, alleen kwam ik thuis tot de conclusie dat ik met mijn camera de achterkant vergeten ben…. Op mijn Instagram account (@Blackxige) kun je nog wel een telefoonfoto van de achterkant vinden :)
ronaldotour zegt
Wat een beauty, mooie kleur mooie velgen en een prachtige omgeving. Geniet er maar van.