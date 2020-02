Ferrari F40 gaat in vlammen op [video]

Waarschuwing: schokkende beelden. Voor de autoliefhebber in ieder geval.

We hebben al veel mooie beelden uit Monaco voorbij zien komen. In het steenrijke stadsstaatje schijnt een haast oneindige stroom aan exclusieve sportauto’s rond te rijden. Vandaag hebben we echter beelden uit Monaco die we niet graag zien. Een van de meest iconische sportwagens is namelijk veranderd in een vuurzee.

Het incident vond plaats rond half vijf vanmiddag. In de onderstaande video is te zien dat de F40 brandt als een fakkel. Uit het feit dat de auto midden op de weg staat, valt af te leiden dat de auto tijdens het rijden vlam heeft gevat. Een omwonende doet nog een manhaftige poging het vuur te bedwingen met een tuinslang. Dit mag helaas niet baten. Aan het eind van de video is te horen dat er versterking in aantocht is, maar helaas komt deze te laat voor de F40.

Er zijn ook beelden gemaakt kort nadat de auto in de hens ging. Daarop is te zien dat de bestuurder gelukkig zonder kleerscheuren uit de auto kon komen. Dat blijft toch het belangrijkste.

Het is wrang dat dit uitgerekend vandaag moet gebeuren. Het is deze dag namelijk 122 jaar geleden dat Enzo Ferrari werd geboren. De F40 was zijn laatste meesterwerk. Nu weten we een beetje hoe het gevoeld moet hebben voor een architectuurliefhebber om de Notre Dame in vlammen op te zien gaan.

Foto: een ongeschonden F40 in Monaco, gespot door harmengerritsen