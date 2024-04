Leuke ruime auto voor 2 fietsen (32K) – Autoblog Advies

Wat moet je kopen als je een leuke ruime auto voor 2 fietsen zoekt? Nou, we zetten een paar opties op een rijtje.

Hoeveel ruimte kan een mens nodig hebben? Nou, Frits en Charlene kunnen wel wat ruimte gebruiken. Normaal gesproken is dat – in deze rubriek – omdat de aanvragers kinderen hebben. Kinderen zijn een soort mensen, maar dan kleiner. Ondanks dat ze kleiner zijn, maken ze meer geluid. Dat niet alleen, om een of andere reden moet je ook heel veel spullen meenemen om ze in leven te houden. Luiers, Olvarit en enorme stellages.

Leuke ruime auto voor fietsen

Daar hebben Frits en Charlene geen last van. De twee gaan er maar wat graag op uit om leuke dingen te doen, waarbij fietsen hun favoriete bezigheid is. Dat doen ze door heel Europa. Niet op een Piet Pelle, maar op racefietsen. Normaal gesproken gebruikten ze hun oude Zafira OPC hiervoor. Zakelijk heeft Charlene een Peugeot E-208, maar met de Zafira konden ze makkelijk erop trekken. Het probleem is dat de Opel op begint te raken en de Peugeot niet echt handig is voor grote ritten.

Dus er moet iets nieuws komen. Daarbij moet de auto echt ruim zijn. Niet Alfa 159 Sportwagon-ruim of BMW 5 Serie Touring-ruim, maar écht ruim. Ze hebben namelijk geen zin om telkens met een fietsendrager op pad te gaan of een groot dakdrager te moeten plaatsen. Dus een een auto waar alles gewoon mee kan. Voor Frits zou het wel leuk zijn als ‘ie de auto naar wens kan aankleden, zoals hij met zijn Zafira heeft gedaan, vol Steinmetz en Irmscher upgrades. Hopelijk staat die Zafira OPC binnenkort te koop op Marktplaats, want het klinkt als de ideale auto voor het redactiekantoor om frikandellen te halen op vrijdagmiddag.

De wensen voor een leuke ruime auto voor twee fietsen kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Peugeot E-208 (lease) en Opel Zafira OPC Koop / Lease: Koop Buget: € 32.000 Jaarkilometrage 20.000 km ongeveer Brandstofvoorkeur Benzine (en niet met diesels aankomen!) Reden aanschaf oto Zafira is ‘op’ aan het raken Gezinssamenstelling Twee volwassennen met twee racefietsen Voorkeursmodellen Ruim genoeg voor twee fietsen en bagage + een beetje power No-go merken/modellen Premium auto’s, kleine auto’s

Hoe komen wij aan de cijfers?

Verbruik: Spritmonitor

Brandstofprijs: United Consumers, € 2,264 per liter 95

Verzekering: gemiddelde van meerdere aanbieders (WA+, inwoner Utrecht, 24 jaar, 0 schadevrije jaren)

Motorrijtuigenbelasting: Belastingdienst

Skoda Superb Combi 2.0 TSI 4×4 Sportline (3V)

€ 31.250

2018

95.0000 km

Wat is het?

Zo ongeveer de ruimste stationwagon die je kan krijgen en sowieso de ruimste in zijn klasse. De ruimte is natuurlijk het USP van de auto, je kunt namelijk 660 liter meenemen! Dus een fiets gaat zonder problemen mee en twee lukt ook wel. Het probleem met de Superb is dat de meeste modellen geen sjeu hebben. Dat wordt goed gemaakt met de Sportline-uitvoering. Dit is de sportieve aankleding en de Superb kan dat uitstekend hebben. Sterker nog, hij heeft het wel nodig. Je krijgt automatisch puike sportstoelen mee.

Hoe rijdt het?

Niet zo sportief als je zou verwachten. Het rijdt als een grote Passat die ietsje meer geluid maakt (want dat is het ook). Die 2.0 TSI-motor is een beschaafd beest eigenlijk. Met 280 pk is dit echt een heel erg snelle Skoda, zeker omdat de samenwerking met de DSG-automaat en vierwielaandrijving perfect is. Het leuke is dat het in principe een teruggetunede Golf R-motor is, dus er zit (heel erg veel) marge en potentie in de motor als je een klein beetje meer wil. Qua ophanging is de Sportline wel iets straffer, maar het is nog steeds voldoende comfortabel voor lange ritten.

Kosten

Verbruik: 1 op 10

Brandstofkosten: € 378

Gewicht: 1.550 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 81

Verzekering: € 110

Totale kosten per maand: € 569

Onderhoudsprognose

Over het algemeen genomen is dit een degelijk stuk techniek. De 2.0 TSI-motoren zijn niet die van 5 jaar ervoor. Wel is het echt zaak om te checken of het onderhoud correct is uitgevoerd. Rekkende kettingen door falende kettingspanners blijft helaas een dingetje voor veel moderne motoren. Controleer ook of de bak soepel schakelt. Tenslotte zijn er kleine elektronische dingetjes, veelal veroorzaakt door foutieve sensoren.

Afschrijvingsprognose

Grote auto’s zonder premium-badge schrijven hard af. Dus ja, met deze Skoda ga je wel een flinke val maken. Dat gezegd hebbende, is dit wel de versie die je wil hebben (naast de Laurin & Klement). Die PHEV’s zijn op zich ook niet verkeerd, maar deze uitvoering heeft het meeste vermogen en beste tuningspotentieel. Maar ruil ‘m niet te snel in, want dan is de curve het steilst. Verwacht na drie jaar nog ongeveer de helft terug.

Ford S-Max ST-Line (CD539)

€ 22.000

2014

95.000 km

Wat is het?

De leukste MPV ooit? De Ford S-Max is gebaseerd op de Mondeo, maar dan wat ruimer. Je kan het ook zien als een Ford Galaxy, maar dan wat sportiever. Dit is de leukste uitvoering, de ST-Line. Daarmee ziet deze MPV er lekker dik uit. Sowieso had Ford het design goed voor elkaar, want ook anno 2024 oogt deze niet enorm verouderd. Ten opzichte van een de stationwagons heeft de S-Max aanzienlijk meer bagageruimte: 2.020 liter! En de doorlaad-opening is ook vrij groot, met name inde hoogte.

Hoe rijdt het?

Als de brandweer! Die 2.0 EcoBoost motor is eigenlijk een Focus ST-blok. Of in elk geval, in die auto wordt deze ook gebruikt. Zo explosief als in de Focus is het niet, maar voor een MPV is dit een snelle auto. De motor is altijd gekoppeld aan een automaat, net als bij de Skoda. Qua prestaties is de Skoda sneller, maar gek genoeg maak je dat in de bochten goed met deze hogere S-Max. De besturing heeft meer feedback en precisie en de bodycontrole is beter dan de Skoda. Niet omdat de Superb slecht is, maar dat is een Ford-dingetje dat ook de S-Max dus heeft.

Kosten Ford S-Max

Verbruik: € 402

Brandstofkosten: 1 op 9,39

Gewicht: 1.648 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 89

Verzekering: € 85

Totale kosten per maand: € 576

Onderhoudsprognose

Voordeel: de 241 pk versie heeft niet een Powershift-transmissie, maar een conventionele automaat met koppelomvormer. Dat is niet de snelste in zijn soort, of de soepelste. Maar het is op zich prima en je hebt er minder omkijken naar. Het grootste issue van de S-Max van deze generatie is de airco. Check even of deze werkt. De poelie ervan gaat snel loszitten. Ook was er een terugroepactie met de bestuurdersairbag. Qua onderhoudskosten is het een Ford, dus dat valt allemaal reuze mee.

Afschrijvingsprognose

Dit gaat niet meevallen. Grote non-premiumauto’s schrijven hard af. Je mag blij zijn als je de helt terugkrijgt na drie jaar en 60.000 km extra. Het is overigens wel zo dat deze auto’s niet meer gemaakt worden omdat nieuw niemand ze kocht. Gebruikt ligt dat toch iets anders, daar zijn grote SUV’s minder in trek en wil men juist zo’n puike stationwagon of MPV. Dus we tasten nog ietsje in het duister, maar het zijn prima gezinsauto’s, ook over een paar jaar.

Volkswagen T6 Transporter 2.0 TSI L1H1 DSG

€ 19.950 (excl. Btw)

2018

145.000 km

Wat is het?

We gaan een beetje richting de YOLO-categorie. Maar wij kregen helemaal een warm gevoel bij de deze Volkswagen Transporter. Het is een standaard L1H1 in instapuitvoering. Maar je kan er dus een hele dikke bus van maken met het geld dat je over houdt. Qua ruimte zit je dan gebakken, want dit is écht ruim: 5.800 liter bagageruimte! Je kunt met gemak een lading fietsen meenemen. Verder zit je lekker op de bok, te kijken naar een hard plastic dashboard.

Hoe rijdt het?

Als een busje! Gelukkig zijn er heel erg veel upgrades voor te krijgen om de T6 op smaak af te stemmen. Dit is een heel zeldzaam exemplaar met een 2.0 TSI-motor en die hebben iets minder koppel dan de diesels, maar wel aanzienlijk meer topvermogen. Het mooie is dat het gewoon een Golf GTI-blok is, dus je kunt er nog wel wat aan kietelen om het op te peppen. Ze hebben bij JD Engineering of Van Vught Tuning voldoende leuke upgrades om er iets heel erg snels van te maken.

Kosten Volkswagen Transporter

Verbruik: 1 op 7,75

Brandstofkosten: € 487

Gewicht: 1.778 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 70

Verzekering: € 120

Totale kosten per maand: € 677

Onderhoudsprognose

Het voordeel van een een model dat lang in productie is, is dat men de kinderziekten eruit kan halen. De T6 is natuurlijk een gefacelifte T5, eigenlijk. Het zijn vrij simpele bedrijfswagens met gelukkig niet te veel issues die opspelen. De meeste issues betroffen de dieselmotoren. Verder zit er niet zo veel op dat kapot kan.

Afschrijvingsprognose

Hier ga je je geld terugverdienen. Transporters zijn namelijk gouden handel. Zeker als je een nette benzineversie hebt. Niet dat er een enorme markt is voor de 2.0 TSI, maar het aanbod is namelijk minimaal. Zelfstandig ondernemers, bedrijvern particulieren: allemaal zoeken ze een bus. Zeker met de wijzigingen die eraan komen voor bedrijfswagens en de strengere milieuregels, is zo’n benzinebus geen slecht idee. Onze inschatting is dat je de komende drie jaar 8-10 mille gaat afschrijven, maar gezien het unieke karakter van de auto kan dat aanzienlijk minder zijn.

YOLO: Land Rover Discovery 5.0 HSE (L319)

€ 31.750

2012

175.000 km

Wat is het?

Een heel erg ruime SUV. In veel gevallen zijn SUV’s en crossovers helemaal niet zo ruim, maar de Land Rover Discovery is een welkome uitzondering. Met de banken en stoelen neer (het is een zevenzitter) heb je namelijk 2.500 liter tot je beschikking! En het is ook heerlijke vierkante ruimte. Alsnog de helft kleiner dan de Transporter T6, maar dit heeft meer stijl en swag. Dit is de laatste versie met benzine V8, iets later kwam de ‘SV6’, met supercharged V6 uit de F-Type. Ook tof.

Hoe rijdt het?

Heel erg machtig. De Land Rover-zitpositie is aanwezig, waardoor je je automatisch verheven voelt ten opzichte van de rest van het klootjesvolk. Die motor is een parel, een atmosferische vijf liter V8 met alle kennis die Jaguar in huis had, minus de supercharger. De motor is soepel en klinkt fantastisch. Tikkeltje dorstig (goh!), maar daar staat een zeer goed gemanierde motor tegenover. De prestaties zijn niet extreem indrukwekkend en dat komt door het hoge gewicht en grote formaat. De Discovery zet daar wel iets tegenover: offroadcapaciteiten. In de blubber kun je een heel eind komen.

Kosten Land Rover Discovery

Verbruik: 1 op 6,8

Brandstofkosten: € 555

Gewicht: 2.548 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 166

Verzekering: € 195

Totale kosten per maand: € 916

Onderhoudsprognose

Het klinkt gek, maar je hebt liever een Jaguar V8 uit 2012, dan een BMW V8. Deze latere edities van de Discovery zijn gek genoeg best betrouwbaar. Zoals met alle grote, zware, luxe premiumauto’s is onderhoud heel erg belangrijk. Als de vorige eigenaar een paar dingen uitstelde, kan dat vrij snel leiden tot een grote rekening. De meeste bekende issues hebben betrekking tot de diesels. Daarbij moeten we wel aantekenen dat er simpelweg minder informatie bekend is over Disco’s met benzinemotor (want die zie je nauwelijks).

Afschrijvingsprognose

Wederom een verrassing, maar hier ga je serieus knaken besparen! Iedereen kocht destijds een diesel. Die hadden toch nog een beetje zuinigheid in de aanbieding en diesel was tien jaar geleden nog goedkoop. Nette benzine Discovery’s zijn heel erg duur en zo’n late al helemaal. Het zijn toch een beetje de Defenders voordat er Defenders waren.

Conclusie leuke ruime auto voor fietstransport:

Wat moet je dan kiezen? Nuchter beschouwd is de nuchtere Skoda de nuchtere keuze. Dat wist je van te voren ook wel. De auto laat nergens een steek vallen, maar is misschien een tikkeltje saai. We raden je absoluut aan om even een blokje om te gaan met de Ford S-Max, dat is misschien wel de fijnste auto in dit overzicht. De Discovery kan heel snel heel erg duur worden. Dus de S-max is de meest interessante, tenzij je grote tuningsplannen hebt met zo’n Transporter. Dat kan ook erg leuk uitpakken.

