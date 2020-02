Zo ziet de toekomst eruit volgens Jaguar Land Rover

We kunnen niet wachten.

Van zowel Jaguar als Land Rover zijn we strakke designs gewend. Een concept car waar beide logo’s op staan, moet wel fraai zijn. Tenminste, dat zou je denken. Dat blijkt helaas niet te gelden als het gaat om een vooruitblik op de ‘mobiliteit van de toekomst’.

Als het gaat over de toekomst van auto’s komen altijd dezelfde woorden terug. Deze Project Vector vinkt alle hokjes af. De elektrische aandrijflijn (check) en batterijen zijn in de vloer verwerkt, waardoor er daarboven alle ruimte is. Het connected (check) voertuig kan bijvoorbeeld ingezet worden voor gedeelde mobiliteit (check). Verder is het voertuig gereed voor autonomie (bingo).

Hoewel de Project Vector eruit ziet als een stadsbus is het ding niet langer dan vier meter. Door het vierkante ontwerp en het feit dat de aandrijflijn in de bodem zit verwerkt kan deze vier meter wel optimaal benut worden.

Jaguar Land Rover spreekt zelf van een ‘gewaagd concept’. We zouden misschien geneigd zijn ze daarin gelijk te geven, ware het niet dat we dergelijke concepten al vaker hebben gezien. Op de laatste editie van CES kwam LG bijvoorbeeld met een vergelijkbaar gebakje op de proppen. VAG kwam in 2017 al met de Sedric. Dit was ook een soort te heet gewassen stadsbus. Nog een overeenkomst met de Project Vector: ook daar werd niet één merknaam op geplakt.

Het concept is onderdeel van de Destination Zero-missie van Jaguar Land Rover. Dit houdt in dat JLR streeft naar een, je raad het al, emissievrije toekomst. De Zero verwijst verder naar nul files en nul verkeersongevallen. Wie wil dat nou niet? Om dat te bereiken zullen we dus straks allemaal in dit soort autonome elektrische apparaten moeten stappen.