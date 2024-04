Newey heeft ruim 200 miljoen redenen Red Bull te verlaten

We duiken nog even wat dieper in de kwestie Adrian Newey. Er is namelijk iets meer bekend over de redenen waarom Newey weg zou willen bij Red Bull. Die zijn legio en gevarieerd. Intrige!

Afgelopen week kwam er een bericht dat Adrian Newey het team van Red Bull Racing wil gaan verlaten. Dat is op zich geen nieuw gerucht, maar de bron was nu wel betrouwbaar. Geen vage sites uit Italië dit keer, maar Auto Motor und Sport en de BBC. Voor zo ver je tegenwoordig nog ergens echt nieuws kan krijgen, zijn dat, in ieder geval voor al je Formule 1 nieuws, wel geloofwaardige publicaties.

Van Newey is bekend dat hij een grondige hekel heeft aan achterbakse machtsspelletjes, intriges en ongevoeg. Ook wat dat betreft kunnen we de geniale ontwerper wel waarderen. Het is een van de redenen dat hij ooit wegging bij McLaren. Adrian voelde zich zodoende ook lange tijd thuis bij Red Bull en de daar heersende no-nonsense cultuur. Maar helaas is daar na de dood van Didi Mateschitz, een bruusk einde aan gekomen.

Een onderbelicht detail daarin is dat de persoonlijke assistent van Horner, die de aanklacht heeft ingediend tegen de teambaas, ook de assistent van Newey was. Adrian is daar dus wellicht wat directer bij betrokken dan je op het eerste gezicht zou denken. De Brit zou dus ook kunnen denken ‘opzouten met dit gedonder, ik ben weg, doei’.

Vooral ook omdat ieder ander team hem wil hebben. Aston Martin heeft de ontwerper kennelijk 200 miljoen geboden voor een vierjarig contract. Teameigenaar Stroll zou dit kunnen bekostigen door 25 procent van de aandelen te verkopen voor 300 miljoen. Gerucht gaat echter wel dat Newey voor nu ‘nee’ gezegd zou hebben tegen de deal, waarmee hij opnieuw met Honda zou gaan samenwerken en Alonso in zijn auto zou krijgen. Wishful thinking of niet: Newey zou nu eindelijk op weg zijn naar Ferrari, volgens de geruchtenmolen.

Een complicerende factor is wel dat het contract van de Brit met Red Bull nog duurt tot en met 2025. Het is dus niet zo dat Newey meteen ook maar een blepper kan ontwikkelen voor de nieuwe reglementen die in 2026 ingaan. Sterker nog, Newey moet mogelijk ná zijn contract ook nog een jaar aan de kant zitten. ‘Gardening leave‘ noemt men dat in de F1.

Zo zou een ander team dus eerst een auto voor 2026 moeten ontwerpen en dan daarna onder bezielende leiding van Newey potentieel een hele andere auto. En dat alles binnen het budget cap. Newey is inmiddels ook 65 jaar oud. Hoewel weinigen betwijfelen dat de beste man het kunstje nog kan, komt er wellicht een moment dat hij het niet meer wil.

Enfin, we houden natuurlijk nauwlettend in de gaten waar Newey landt. Uiteindelijk is hij immers de grootste succesgarantie die er is in de F1 gebleken de afgelopen 30+ jaar. Dus linksom of rechtsom, gaat de volgende stap van de meesterontwerper grote invloed hebben op het speelveld. Waarvan akte.