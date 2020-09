Hebben we over paar jaar geen old school handrem meer? - Autoblog.nl

Het trekken of duwen van een knop blijft terrein winnen van de traditionele hendel. Betekent dit dat we er over enkele jaren geen old school handrem meer hebben?

Het beeld kennen we allemaal wel. De hoofdrolspeler rijdt in een dik getunede Toyota Supra A80(-achtige auto) op een bochtige bergweg, trekt aan de handrem en weet zo de achterwielen uit te laten breken. Met de juiste controle over de rechtervoet en de twee handen, kan de bestuurder deze Supra zo heerlijk een bocht in laten driften. Het publiek gaat helemaal los, onze held krijgt wat boze blikken van de concurrentie en dames in amper verhullende kleding vliegen de bestuurder later om de oren.

In het hoofd van veel (voornamelijk mannelijke) autoliefhebbers, is dit het beeld dat tevoorschijn komt als ze aan de handrem denken. Dat ze de hendel in de praktijk eigenlijk vooral gebruiken voor hellingen en parkeren, doet er even niet toe. Het romantische beeld is wat telt.

Maar zoals we weten, staat die handrem de laatste jaren onder druk. Steeds meer auto’s worden immers met een elektrische handrem geleverd. Met een enkele duw of trek aan een knop blokkeert je auto automatisch de achterremmen. Een stuk makkelijker en luxer dan een handrem, uiteraard. Maar je kan daarmee niet het achterwerk uit laten breken en zo het romantische beeld van de eerste alinea uitoefenen.

Kennelijk zijn de meeste autoverkopers niet zo geïnteresseerd in dat romantische beeld. Volgens het Britse CarGurus is tegenwoordig slechts 24 procent van alle auto’s uitgerust met zo’n old school handrem. Een jaar geleden was dat nog 30 procent. De BMW 1 Serie, 3 Serie, Peugeot 208 en Nissan Juke hebben in het afgelopen jaar die traditionele handrem laten vallen, volgens het onderzoek.

Slechts één mainstream autofabrikant heeft nog een old school handrem op alle auto’s in het gamma, namelijk Dacia. Voor de rest hebben alle autofabrikanten minimaal één auto die een elektrische handrem heeft. Of een handrem die je met de voet bedient. Dacia geeft ook meteen aan wat voor soort auto’s nog wel met de handrem worden geleverd: goedkope bakken. Oh, en sportievere auto’s. De BMW M2 en Mazda MX-5 hebben bijvoorbeeld nog wel de traditionele handrem.

Overigens keek CarGurus voor dit onderzoek alleen naar autofabrikanten die auto’s bouwen voor de massamarkt. Een merk als Ferrari is hier bijvoorbeeld niet in meegenomen. Maar het is wel duidelijk dat dit geen goed nieuws is voor de toekomst van de traditionele handrem. Niet iedereen zal de hendel gaan missen, maar het is wel weer een (iconisch?) onderdeel van het interieur dat is vervangen door een knopje.