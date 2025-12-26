Dit zijn de hoogtes van de boetes in 2026 (snelheid, telefoon, parkeren)

Wil je harder rijden dan de rest, dan moet je nog meer betalen

Een foutje begaan in het verkeer wordt er ook in 2026 niet goedkoper op. Alle boetes zijn ook dit jaar weer onderhevig aan de nodige verhogingen en inflatiecorrecties. Ook worden grovere fouten nog zwaarder bestraft, zoals bijvoorbeeld het negeren van een rood kruis boven de weg of het rijden met een mobiel in je hand.

Of het soelaas kan bieden weten we niet, maar de pakkans in Nederland blijft enorm laag. Dus als je een keertje met zeven kilometer te hard door een woonwijk rijdt, of een stoepje pakt zonder je autogordel om te hebben om vervolgens per ongeluk op een invalidenplek te parkeren met je mobiel in je hand, dan hoeft dat niet per se 1.220 euro (exclusief 9 euro administratiekosten) te kosten.

Maar omdat een gewaarschuwd mens voor twee telt, zetten we alle boetebedragen voor 2026 hieronder voor je op een rij. Op volgorde van duurste en gevaarlijkste overtredingen, naar de lulligste foutjes, die nog steeds erg prijzig uitvallen. Let op, alle boetes zijn exclusief de 9 euro administratiekosten die het CJIB rekent.

Boetebedragen ongewenst verkeersgedrag en veiligheid:

Negeren rood kruis: hoogte boete door officier van justitie (strafrecht).

Rijden met je telefoon in de hand: 440 euro.

Bumperkleven: vanaf 380 euro bij snelheden tot 80 km/u. Boven 80 km/u: beslist het OM.

Door rood licht rijden: 320 euro.

Negeren inhaalverbod (verkeersbord): 320 euro.

Verkeerd inhalen (bv. rechts inhalen): 320 euro.

Geen voorrang verlenen aan rechts: 320 euro.

Onnodig geluid veroorzaken (zoals toeteren): 320 euro.

Stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven zonder noodzaak: 320 euro.

Een kruispunt blokkeren: 320 euro.

Onnodig links rijden op autoweg/snelweg: 280 euro.

Kinderen (jonger dan 12 jaar en korter dan 1,35 m) zonder goed kinderzitje vervoeren: 280 euro.

Rijden over een trottoir: 190 euro.

Een voertuig laten staan waardoor gevaar of hinder kan ontstaan: 190 euro.

Geen autogordel dragen: 190 euro.

Afslaan zonder richting aan te geven: 190 euro.

Stilstaan op een trottoir: 190 euro.

Boetebedragen verlichting:

Niet-werkende remverlichting: 190 euro.

Onnodig mistlicht voeren achter: 190 euro.

Niet-werkend derde remlicht (voertuigen na 30-09-2001): 130 euro.

Onnodig mistlicht voeren vóór: 130 euro.

Boetebedragen parkeren:

Parkeren op gehandicaptenplaats die is gereserveerd voor een specifiek voertuig: 500 euro.

Parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaats: 400 euro.

Geen parkeerschijf waar dit verplicht is: 130 euro.

Fout parkeren: 130 euro.

Overige boetes

Onleesbare kentekenplaat: 190 euro.

Overtreding milieuzone: 130 euro.

Als laatste is het goed om te weten dat er op dit moment een actie gaande is tegen de verhogingen die het CJIB rekent als je te laat betaalt. Deze zouden namelijk onrechtmatig kunnen zijn. Het kan dus zijn dat deze allemaal terugbetaald moeten worden. Ben je een laatbetaler, dan kun je hier mogelijk nog een voordeel uithalen.