Max Verstappen gaat echt voor Mercedes

Huh? Nou snappen we er niks meer van. Hij zou toch bij Red Bull blijven?

Max Verstappen is eigenlijk in 1 adem te noemen met Red Bull Racing. In de auto’s van dat team rijgt hij nog steeds het ene succes na het andere aan elkaar, soms op onnavolgbare wijze zelfs. Maar toch gaat Max voor Mercedes. Hoe zit dat dan?

Nou, hij gaat voor Mercedes in een andere klasse, te weten de GT3. Volgend seizoen rijden ze met een Mercedes-AMG GT3 in de GT World Challenge Europe, uitgevoerd door 2 Seas Motorsport. Daarmee pakt Verstappen Racing zowel het Sprint-kampioenschap als de Endurance Cup mee.

Chris Lulham blijft de vaste naam en rijdt zijn tweede GT3-jaar. Naast hem komt Daniel Juncadella, een coureur die de AMG GT3 door en door kent en zijn ervaring meteen meeneemt het team in. Samen vormen ze het duo voor de vijf sprintraces op bekende Europese circuits.

In het enduranceprogramma schuift AMG Performance-coureur Jules Gounon erbij. Met hem erbij staat er een trio dat zich kan meten met de beste GT-teams, of het nu gaat om een uurtje knallen of 24 uur overleven in Spa, zegt team Verstappen trots.

Het past allemaal in de lijn die Verstappen Racing nu al een tijdje volgt. Rustig opbouwen, sterke partners kiezen, serieuze coureurs neerzetten. Het is duidelijk dat het ‘serious business’ is voor onze Max. En altijd handig als je na je actieve Formule 1-carrière ergens anders wil rijden, zo’n eigen team.

Maar toch… Verstappen en Mercedes, het blijft toch mooi klinken…