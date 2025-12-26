Hierom worden auto’s in 2026 nog duurder

De prijzen waren al niet mals, maar gaan nog verder omhoog.

Boetes, benzine maar ook nieuwe auto’s worden in 2026 duurder. Bij de kostprijzen van auto’s in Nederland heeft dat tenminste twee redenen: de aanpassingen aan de BPM en de Euro 7-regelgeving. In dit artikel gaan we er uitgebreid op in en leggen we uit waar de prijsstijging in zit.

BPM: strengere regels, hogere tarieven

De Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen (BPM) is de belasting die wordt geheven als je een nieuwe auto koopt of importeert. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de betreffende auto. Hoe hoger uitstoot, hoe hoger de BPM. Dit wordt berekent via een systeem van schijfgrenzen met bijbehorende tarieven per gram CO2-uitstoot.

De komende jaren worden de regels strenger en gaan de tarieven omhoog. Dat gebeurt niet omdat auto’s meer gaan uitstoten worden, maar juist omdat ze schoner worden. Zonder aanpassing zou de BPM-opbrengst automatisch dalen. Om die opbrengst op peil te houden, verlaagt de overheid de grenzen en verhoogt zij de tarieven.

2026 : schijfgrenzen dalen met 1,55% en tarieven stijgen met 1,57%

: schijfgrenzen dalen met 1,55% en tarieven stijgen met 1,57% 2027 : schijfgrenzen dalen met 1,46% en tarieven stijgen met 1,48%

: schijfgrenzen dalen met 1,46% en tarieven stijgen met 1,48% 2028: schijfgrenzen dalen met 1,38% en tarieven stijgen met 1,40%

Elektrische auto’s hebben geen CO₂-uitstoot en vallen daarom buiten de schijventabel. In plaats daarvan betalen je bij aanschaf van dit type vierwielers een vast BPM-bedrag van 667 euro. Het maakt daarbij niet uit hoe groot, zwaar of krachtig de EV is.

Euro 7

De tweede prijsopdrijver is de Euro 7-norm, de opvolger van Euro 6. Waar Euro 6 vooral kijkt naar uitstoot uit de uitlaat (zoals stikstofoxiden en fijnstof), gaat Euro 7 een stuk verder. Onder de nieuwe norm vallen onder meer ook verdampingsemissies (zoals benzinedampen bij tanken of via kleine lekkages) en slijtage-emissie van banden en remmen.

Kortom: met Euro 7 wordt het volledige milieuprofiel van een voertuig onder de loep genomen. Auto’s moeten gedurende de hele levensduur (tot 200.000 kilometer of 10 jaar) aan de norm blijven voldoen. Euro 7 gaat in op 29 november 2026 en geldt voor nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

De strengere regels zorgen indirect voor hogere vraagprijzen. Fabrikanten moeten extra filters en sensoren toepassen, brandstofsystemen beter afdichten, slijtage van remmen en banden reduceren en dezelfde uitstoot over de hele levensduur garanderen. Die technische maatregelen kosten geld. En zoals gebruikelijk worden die kosten doorberekend aan de klant.

