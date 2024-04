Video: Lamborghini Gallardo in de fik gestoken

Pijnlijke beelden van een brandende Lamborghini Gallardo.

Deze supercar ging niet eens uit zichzelf in de hens vanwege een te overhitte V10 of iets dergelijks. In dit geval betrof het een ruzie in India tussen twee verkoopmedewerkers. De ene medewerker zette de Gallardo van de andere medewerker vervolgens in de hens.

Het incident vond plaats in Pahadi Shareef, dat is een wijk in de stad Hyderabad. Het is niet bekend hoe de Gallardo in de fik is gestoken. Vermoedelijk zal dat met een brandbare vloeistof zijn geweest, dat lijkt me de meest logische manier.