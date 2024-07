Bied mee op deze beauty met een viercilinder

Jazeker, de Porsche 912.

In een moderne Porsche wil iedereen een zescilinder hebben, maar een viercilinder Porsche is natuurlijk hartstikke historisch verantwoord. De 356 had immers een viercilinder. En daarna volgde de Porsche 912, wat min of meer de opvolger was van de 356.

De Porsche 912 ontleent zijn bestaansrecht aan het feit dat de 911, met zijn zescilinder, hoger gepositioneerd werd dan de 356. Daardoor was er ruimte voor een model onder de 911. Dat werd dus de 912. Deze doet qua looks niet onder voor de 911, want de carrosserie is gewoon identiek.

De 912 kwam al in een vroeg stadium in beeld, want de productie maar een jaar na die van de 911. De kenners weten al meteen dat we het dan over 1965 hebben. Niet toevallig was dat ook het jaar waarin de 356 úit productie ging.

De 912 wordt aangedreven door de 1,6 liter boxermotor die daarvoor in de 356 te vinden was. Deze leverde 90 pk, precies 40 pk minder dan de oer-911. Daar stond tegenover dat de 912 lichter was en bovendien een betere gewichtsverdeling had. Als er één ding is waar de klassieke 911 niet om bekend staat is het de perfecte gewichtsverdeling.

De 912 is heel lang ondergewaardeerd geweest, maar deze auto begint steeds meer waardering te krijgen. Dit fraaie witte exemplaar wordt momenteel geveild via The Collectables. Deze 912 komt uit de VS, waar de auto nog maar twee eigenaren heeft gehad. Er staat ook nog maar 24.576 mile (39.512 km) op de teller.

Deze 912 uit 1969 is voorzien van een vijfbak, wat destijds een optie was. Standaard had de 912 namelijk maar vier versnellingen. De blinkende chroomvelgen waren ook optioneel en verder is deze auto voorzien van airco.

Meebieden op deze Porsche 912 kan via The Collectables en daarvoor heb je nog tot dinsdagavond 20.00 de tijd. Op hun website kun je ook terecht voor het alle info en foto’s.