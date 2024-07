Chiron Super Sport op Nederlands kenteken is verrassend goedkoop

In dit artikel over de RDW-registraties van juni kijken we naar de ‘overige’ merken, waaronder Bugatti.

De nieuwe registraties van de verschillende ‘grote’ merken zijn al besproken, dus wordt het eens tijd om te kijken naar de rest. En daar waren een aantal opvallende zaken.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde

In het RDW register verschenen in juni drie Alfa Romeo’s van het type Giulia Quadrifoglio Verde. De toevoeging ‘Verde’ valt op in het RDW-register, want normaliter heet deze versie alleen Quadrifoglio. Het blijkt hier te gaan om de vernieuwde Giulia Quadrifoglio. Dat kun je ook zien aan het vermogen: deze auto’s hebben 519 pk in plaats van 510 pk. De prijs ligt ook iets hoger dan voorheen. Deze nieuwe Giulia’s kosten gemiddeld €155.757, terwijl de oudere Quadrifoglio’s gemiddeld €122.337 kosten.

Bugatti Chiron Super Sport 300+

Bugatti Chiron nummer 8 is in juni op kenteken gekomen, deze keer een Chiron Super Sport 300+, in handen van de bekendste Bugatti-eigenaar van Nederland! Hiermee reed de heer Perridon in eerste instantie in Dubai rond, maar nu staat de auto dus alsnog op Nederlands kenteken. Helaas is het daardoor geen origineel Nederlandse auto meer.

Hoewel dit de absolute topversie van de Chiron is valt de catalogusprijs mee: die bedraagt ‘slechts’ €3.058.397. De normale Chirons op Nederlands kenteken zijn bijna allemaal duurder. De duurste kost zelfs €4.064.477.

BYD Denza D9

Het automerk Denza ontstond in 2010 vanuit een samenwerking tussen Mercedes-Benz en BYD, waarbij beide partijen de helft van de aandelen hadden. In 2013 werd het eerste model gepresenteerd, de Denza EV, die later werd omgedoopt in Denza 500. In 2018 kwam er een tweede model, de Denza X, maar de markt bleef beperkt tot China.

Toen het in 2021 een stuk minder goed ging met Denza, verlaagde Mercedes-Benz het aandeel naar slechts 10%, met de overige 90% in handen van BYD. Een herstructurering volgde en in 2022 werd het eerste nieuwe model gepresenteerd, de D9. Een zeer imposante zevenpersoons ‘bus’ van 5,2 meter lang en bijna 2 meter breed én hoog.

Begin dit jaar kwam het bericht dat de Denza D9 naar Europa zou komen. Veel duidelijkheid daarover kwam niet, maar die is er nu wel in de vorm van twee exemplaren die door de RDW op kenteken zijn gezet. In beide gevallen gaat het om de hybride variant die is uitgerust met een 1.5 liter viercilinder motor die ongeveer 130 pk levert, aangevuld met twee elektromotoren die 288 pk halen uit een 40 kWh accu. En dat voor een prijs van €117.813.

Donkervoort F22

Eén Donkervoort kwam er in juni op kenteken, een blauwe F22 (https://www.autoblog.nl/nieuws/dit-is-de-nieuwe-donkervoort-f22-3427307), vers uit de fabriek. Een auto waar we als Nederland best trots op mogen zijn, met een 2.5 liter vijfcilinder, 470 pk vermogen en een ledig gewicht van 815 kilo, waardoor je in 2,5 seconden op de honderd zit. Goedkoop is de auto trouwens niet: €402.240!

Hyundai Santa Fe

Foto: Wassink Autogroep Sittard

Pasgeleden werd deze nog de gaafste SUV van het moment genoemd, de nieuwe Hyundai Santa Fe. In juni werden de eerste exemplaren op kenteken gezet en dat waren er direct 51. De prijzen van deze auto’s lagen tussen de €65.795 en €68.945.

Nissan GT-R

Het blijft een auto met een bepaalde aantrekkingskracht: de Nissan GT-R (R35). En daarom de moeite van het vermelden waard. Drie werden er in juni op kenteken gezet, eentje uit 2009 met 486 PK en twee uit 2011 met 531 PK.

Renault Rafale

Foto: Bochane Zeist Occasions

Opnieuw een nieuw model op de Nederlandse wegen: de Renault Rafale. In juni zijn er al 42 geregistreerd, met een gemiddelde prijs van €57.320 euro.

Renault Sport Spider

Wie kent ‘m nog, de Renault Sport Spider? Een heel erg leuk alternatief voor bijvoorbeeld de Lotus Elise. Hoewel deze laatste het een stuk beter deed, want van de Renault zijn er uiteindelijk maar 1.685 gemaakt. Eentje is er in juni op kenteken gekomen, waarmee de teller op 27 komt te staan. Echt een liefhebbersauto!

Seres 5 Max

Vorig jaar verschenen de eerste exemplaren van de Seres 5 op Nederlands kenteken. Op 1 juni stonden er 6 geregistreerd, allemaal de volledig elektrische uitvoering, ook bekend als de Seres 5 SF.

In de afgelopen maand is echter ook de eerste hybride uitvoering op kenteken gezet, Seres 5 Max genoemd door de RDW. Deze heeft een 120 pk sterke 1.5 liter viercilinder die als range extender z’n werk doet. Volledig elektrisch heeft de auto door de 40 kWh accu een bereik van ongeveer 150 kilometer, maar dankzij de range extender komt dit zelfs boven de 1.000 kilometer.

