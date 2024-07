Dit is de goedkoopste ‘Audi’ Donkervoort op Marktplaats

Een Donkervoort kopen is altijd een goed idee, maar niet per se een goedkoop idee. Dit is de goedkoopste Donkervoort met Audi motor, op Marktplaats!

Het is hartje zomer en dat betekent dat open rijden aantrekkelijker lijkt dan ooit. Nou moeten we zeggen dat daarbij ‘lijkt’ een elementair woord is. Stiekem is de hete zomer helemaal niet de beste tijd om open te rijden, althans niet op écht zonnige warme dagen. Je brandt dan namelijk vooral weg in je badkuip, die toch onvermijdelijk als een soort heatsink fungeert. Zeker als het zo’n hypermoderne is, waar je heel goed beschut zit voor de wind.

Een Donkervoort is wat dat betreft wel van een andere orde. Haal de deuren eraf en je zit op een vierwielige motor. Nou zijn wij allen fan van en trots op het Nederlandse merk. Maar ja, het speelgoed van Joop is wel duur. Een nieuwe Donkie in carbon doet je tonnen. Niet dat het andere kopers tegenhoudt, maar ja, ons helaas wel. Gelukkig is daar ook een oplossing voor: Marktplaats aanvuren.

Daar vinden we momenteel vier Donkervoorts terug. Eentje is een bijna nieuwe F22 die voor 389.900 Euro aangeboden wordt. Ja, dan moet je wel eerst de staatsloterij winnen. Er staan twee Donkervoorts uit de 80s. Eentje met geblazen Cosworth motor. Ook heel gaaf. Maar wij lichten vandaag wat misschien wel de sweet spot is en was uit de range uit. Namelijk een D8 uit 2001.

Deze Donkervoort heeft net als de meest recente een Audi-motor onder de kap. Maar dan niet de hitsige vijfpitter, maar een vertrouwde 1.8T. Zat toen ook in de Golf GTI. Het is geen extreme geweldenaar, maar weet natuurlijk wel raad met de vederlichte Donkervoort. Dat is namelijk toch uiteindelijk de echte aantrekkingskracht van de auto; het lichte gewicht.

In deze periode waren de Donkie’s al ver geëvolueerd, maar nog niet de extreme monsters van nu. Je had de bekende speciaal gevormde stoelen met aparte hoofdsteunen en de ronde achterlichten. Het ziet er in principe uit als de late D8 GTO’s. Alleen is de carrosserie hier gewoon nog van staal.

Nul naar honderd gaat in 6,0 seconden. De topsnelheid is een weinig indrukwekkende 200 kilometer per uur. Maar ja, je rijdt dit ook niet om 1.000 kilometers te vreten op de Autobahn. Dat blijkt ook uit de kilometerstand, want de teller staat pas op 36.000 km. Het interieur lijkt daarvoor wel een beetje veel te lijden gehad te hebben. Maar goed, ook dat is blootgesteld aan de elementen natuurlijk. Een klein beetje detailen kan wonderen doen.

Dit model is geleverd van 1999 tot en met 2007. En het is nog altijd niet goedkoop. Voor dit exemplaar wordt 57.900 Euro gevraagd. Voordelen: er lijkt altijd wel markt voor te zijn, dus je hóeft niet per se veel af te schrijven. En de MRB is dankzij het lage gewicht maar maximaal 45 Euro per kwartaal. Extreem voordelig dus eigenlijk. Koop dan?