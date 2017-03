Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Australië 2017

De eerste échte krachtmeting van dit jaar. Is Mercedes weer zo snel, kan Ferrari het Duitse tempo bijbenen en hoe is het met Red Bull?

Q1

Een zeldzaam moment als de eerste sessie van start gaat, want Alonso zet met zijn McLaren de snelste tijd met een 1:27.45. Niet verwonderlijk dat hij de snelste is, hij is namelijk ook de eerste die een tijd zet. Sebastian Vettel zet er vrij rap een twee seconden snellere tijd overheen, op super-softs notabene, terwijl de rest op ultra’s staat.

Het duurt niet lang voordat respectievelijk Bottas en Hamilton de snelste tijd zetten met hun Mercedes. De eerste rondes van Ricciardo en Verstappen zijn goed voor een vierde en achtste plek. Verstappen verremde zich echter en moest zijn snelle ronde met een flat spot op zijn band zetten.

Aan het einde van de sessie mogen Giovinazzi (de vervanger voor Wehrlein bij Suaber), Magnussen, Vandoorne, Stroll en Palmer alvast gaan douchen en zich gaan voorbereiden op morgen.

Q2

Terwijl donkere wolken zich bijeenpakken boven Melbourne, zijn het Bottas, Hamilton, Raikkonen en Vettel die als eerste weer de baan op gaan. Allen op ultra softs, niemand durft het aan om Q2 op super softs te starten. Terwijl Bottas een 1:23.215 zet, weet Hamilton daar enkele tellen later niet overheen te gaan met een 1:23.251. Vettel is nog eens twee honderdsten later en moet het dus momenteel met de derde tijd stellen.

Als de eerste tijden binnen druppelen lijkt de voorlopige conclusie dat Mercedes het snelst is, Ferrari daar vlak achter zit en Red Bull he tempo van beide tegenstanders nog niet helemaal kan bijhouden; Ricciardo en Verstappen noteren een vijfde en zesde tijd… Sainz en Kvyat laten zien dat Toro Rosso het wél een stuk beter doet dan vorig jaar, zij noteren een keurige zevende en achtste tijd, al zal Massa zich daar niet veel later tussen nestellen met zijn Williams. Verstappen verbetert zich tegen het eind van de sessie nog met een 1:24.092, maar hij blijft zesde, met een verschil van bijna 0,9 seconden tot de snelste tijd van Bottas.

In de laatste secondes is het nog even spannend, als alle rijders tussen de zevende en vijftiende plaats een poging doen hun tijd te verbeteren. Uiteindelijk is het einde oefening voor Perez, Ericsson, Hulkenberg, Alonso en Ocon. De beide Toro Rosso’s halen Q3 dus wél, evenals Grosjean. Bijzonder is dat Vettel net voor de streep zijn DRS weer deactiveerde en even leek te remmen. Speelt de Rode Brigade nog steeds hoog spel? We gaan het zien in Q3!

Q3

Vrijwel iedereen duikt meteen naar buiten, al is het maar omdat op het circuit de eerste druppels gevoeld worden en iedereen nog graag een tijd zet op droog asfalt. Vettel maakt het even spannend als hij het snelste gaat met precies 0.002 seconden voorsprong op Bottas, maar Hamilton zet snel zaken op orde door er gewoon even 0,3 seconden overheen te gaan.

En dan staat er opeens een Red Bull in de muur. Het is nota bene Daniel Ricciardo die tijdens zijn thuisrace de achterkant van zijn auto kwijtraakt en achteruit de muur in schuift. De sessie wordt gestopt en onder andere Verstappen heeft nog geen tijd kunnen zetten. Hopen dat het droog blijft… Voor Ricciardo is het morgen maximaal een tiende plek en als er cruciale zaken aan zijn auto vervangen moeten worden, dan zal hij nog verder op de startgrid terugzakken.

De eerste die zijn tijd zet na de rode vlag is Grosjean, die ruim een halve seconde moet toegeven op de Raikkonen. Met nog twee minuten op de klok is iedereen op de baan in een finale poging een tijd dan wel een snellere tijd te zetten.

Bottas zet de snelste tijd met een 1:22.481, maar het is Hamilton die even later met een 1.22:188 met de pole position aan de haal gaat. Verstappen zet een vijfde tijd met een 1:23.485 en is daarmee significant langzamer dan de Mercedessen.

BAM, Vettel speelde inderdaad hoog spel, want hij zet op de valreep nog even de tweede tijd neer. Ferrari lijkt definitief terug aan de top, terwijl de achterstand van Red Bull op Mercedes voorlopig niet geslonken lijkt…

1. Hamilton

2. Vettel.

3. Bottas

4. Raikkonen

5. Verstappen

6. Grosjean

7. Massa

8. Sainz

9. Kvyat

10. Ricciardo

11. Perez

12. Hulkenberg

13. Alonso

14. Ocon

15. Ericsson

16. Giovinazzi

17. Magnussen

18. Vandoorne

19. Stroll

20. Palmer