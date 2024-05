De DAF Dakar Dubbelkop is terug, alleen niet waar je verwacht

Een ietwat bizarre nieuwe configuratie doet ons denken aan de Dakar-trucks van DAF met dubbele kop.

In de bedrijfs- en vrachtwagenwereld spreekt men wel eens van een ‘dubbele cabine’. De Volkswagen Transporter DoKa is dan ook niet toevallig vernoemd naar de afkorting van DoppelKabine. Het is vrij simpel: een bedrijfswagen is meestal één zitrij en dan de bedrijfsopbouw, gesloten bus, box of pickup, daar direct achter. Een dubbele cabine betekent dat er een extra zitrij tussen zit en je dus met vier, vijf of zes man en je spullen onderweg kan. In de VS heet dit op pickups ook wel een Crew Cab.

‘Echte’ dubbele cabine

Maar als je met de cabine de hele ‘zitopbouw’ van de truck bedoelt, is er maar één ‘echte’ dubbele cabine en dat is natuurlijk de DAF F3300 van Jan de Rooy. Dit was de truck waarmee toen nog uitbater van De Rooy Transport de ambitie begon om mee te doen in de Paris-Dakar rally. Zijn idee was best slim: twee DAF 3300’s werden met de achterkanten tegen elkaar aan gezet en had je beide cabines -motor incluis- aan elkaar vast. Zo had je beide motoren tot je beschikking en konden enorme pk- en Nm-aantallen gehaald worden. Ook hielp het met de betrouwbaarheid die nodig is voor een rally van Dakar-esque proporties: wanneer één motor een probleem heeft, heb je altijd de andere nog en kan de truck eventueel functioneren.

Het leverde dus wel het bizarre plaatje op van een DAF truck met twee cabines. Deze werd dan ook wel het Tweekoppige Monster genoemd. Grappig genoeg kon De Rooy niet echt successen boeken met de eerste iteratie van de dubbele DAF en hebben we vooral de plaatjes nog. De 3300 plaveide vooral de weg voor de ‘TurboTwin’ trucks, waar de setup met dubbele motor beide voorzien werd van een turbo. Dat leverde in 1988 een totaalplaatje op van 1.220 pk en een topsnelheid (op zand!) van meer dan 230 km/u. Ook al kon je daarmee de auto’s bijhouden (of inhalen) wat De Rooy enorme successen opleverde, zorgde het er ook voor dat één van de TurboTwins crashte en dusdanig omrolde dat navigator Kees van Loevezijn uit de truck geslingerd werd en ter plekke overleed. De Rooy en DAF trokken zich daarom terug uit de rally voor het jaar daarop. De Rooy en zijn zoon Gerard deden later wel weer mee aan de rally met trucks van GINAF en Iveco.

Nieuwe dubbelkop?

De truck met dubbele cabine op de manier van het Tweekoppige Monster heeft dus nooit een commercieel doeleind gehad, of daarvoor enig nut gehad. Het is vooral een leuk verhaal. Toch is er een reden om een bedrijfswagen als dubbelkop weer te verkopen. Citroën verkoopt namelijk dit:

We zien een Jumper, de grootste Citroën-bedrijfswagen, maar dan enkel een cabine. Die zit met een chassisbalk vast aan een andere Jumper, wederom enkel de cabine. En ja, als je nu naar de configurator van Citroën (of Peugeot, voor de Boxer geldt dit ook) gaat, kun je de Jumper zo kopen. Geïnspireerd door Jan de Rooy, of is er iets anders aan de hand? Dat laatste, uiteraard.

Je kunt de Jumper/Boxer ook als gesloten bestelauto kopen, maar dit model biedt ook vaak de basis voor volledig op maat gemaakte opbouwen. Denk aan grotere bezorgvoertuigen, marktkramen of campers. Dan heb je eigenlijk alleen maar de cabine nodig, de rest doet de carrosseriebouwer zelf. De kans is eveneens groot dat ze er veel tegelijk nodig hebben. Door het aan elkaar bevestigen van de twee cabines en de meevallende lengte van de hele contraptie, is dit voor het transporteren van de cabines veel makkelijker. We kunnen je dus wel uit de illusie halen dat het zo hoort: bij het arriveren worden de cabines direct los van elkaar gehaald om de opbouw er aan vast te maken. Oh ja, en de prijs zoals deze op de website staat, net geen 50.000 euro, die is maar voor één Jumper. Het echte tweekoppige geheel kost dus bijna 100.000 euro.

Goed, nou zijn wij leken op het gebied van commerciële bedrijfswagenopbouw, dus wellicht gaat het al jaren zo. Maar het is geinig dat dit nu aan het licht komt en een manier om even terug te blikken op de Tweekoppige DAF die er op lijkt.