George Russell wil meer straf zien voor Red Bull

George Russell zou graag wat meer straf willen zien voor Red Bull Racing.

Vroegah was de wereld van de Formule 1 nog echt mooi en eerlijk. Een strijd op meerdere fronten, maar op elk front Darwinistisch. Je kon ongebreideld geld uitgeven en het recht van de snelste regeerde. Teams die minder te besteden hadden, hadden bij voorbaat geen kans. Maar, dat was hun eigen schuld. Hadden ze maar meer en betere sponsoren moeten aantrekken…Je kon wel zeggen dat het oneerlijk was, maar je had niemand die je de schuld kon geven behalve jezelf.

Oneerlijke verstoring

Tegenwoordig ligt het een stukje anders. Net als de arbeidsmarkt verstoord wordt door racistische en seksistische quota, wordt de eerlijke competitie in de F1 verstoord door het budgetcap. Je kan wellicht het beste team zijn in potentie, maar het kan zijn dat dat er door de FIA niet uitkomt. Je mag namelijk maar een bescheiden hoeveelheid geld uitgeven.

Korte opleving

In sommige opzichten zijn teams heel blij met deze ontwikkeling. Voor de kneuzige teams, is het iets makkelijker overleven. En de topteams, lopen episch binnen. Bij hen komt er vele malen meer geld binnen, dan dat eruit vliegt. Voor nu. Als Ferrari vroeger 100 miljoen overhield van Marlboro, werd dat weer in tests en ontwikkeling gestopt om het jaar erna nog beter te zijn met Schumacher achter het stuur. Williams en McLaren hadden geen andere keus dan proberen mee te gaan in de oorlog. Maar als Ferrari nu 100 miljoen overhoudt, verdelen ze die onder coureurs en aandeelhouders. Ze mogen het immers niet uitgeven aan de auto, dus hoeft de rest dat ook niet te doen.

Lange termijn neergang

Maaaaaaaar…er zijn uiteraard keerzijden. Ten eerste is het product niet zo goed als het had kunnen zijn. Technische ontwikkeling stokt, het idee van bleeding edge technologie verdwijnt naar de achtergrond. Nu lijkt dat misschien nog niet zo, maar geef het 10 tot 20 jaar. In 1990 zag een IndyCar er ook min of meer uit als een F1 auto. Twintig jaar later was dat heel anders. Ten tweede wordt de eerlijke competitie kapot gemaakt, waardoor er geen dynamiek zit in de krachtsverhoudingen. Die zijn immers min of meer ‘bevroren’, tenminste voor het aantal jaar dat een bepaald reglement geldig is.

Geen pure sport meer

Om dat laatste te counteren, heeft de regelgever vervolgens weer een andere set regels bedacht. De teams die op de beste plekken finishen, mogen het jaar daarna nog minder ontwikkelen dan de matige teams. In theorie zouden die matige teams zo dichterbij moeten kunnen komen aan de toppers, middels een ‘oneerlijk’ door regelgeving afgedwongen voordeel. Van pure sport en evolutie is dus, hoe dan ook, geen sprake meer.

Russell doet beroep op ambtenaartjes

Het betekent ook dat nu de regelgever eigenlijk gaat bepalen hoe competitief ieder team is. Want de ‘beperkingen’ zijn natuurlijk, volledig arbitrair. Net als bijvoorbeeld de bepaling hoeveel Euro een extra gram CO2 uitstoot moet kosten aan BPM. Mag de nummer 1 50% doen van de nummer 10? 25%? 57%? Het wordt nu bepaald door grijze mannen (m/v/i) in stoffige pakken. En daarmee wordt winnen in de F1 geen kwestie meer van de beste techneuten en coureurs verzamelen, maar de beste lobbyisten. Lieden zoals George Russell.

Red Bull te sterk

De Brit speculeert dat Red Bull niets te vrezen heeft door de regels tot tenminste 2026. En oppert openlijk dat het team van onze held Max Verstappen daarom nog iets keiharder aangepakt zou moeten worden:

Ik denk dat de veranderingen die we zien in de reglementen met het budgetplafond en met de windtunneltijd, het veld dichterbij elkaar brengt. Maar misschien moet het nog wat strikter. Ik weet niet, maar momenteel kan niemand een inhaalslag maken op Red Bull gezien de limitaties. We moeten proberen onszelf te verbeteren. Maar het is ook de realiteit dat Red Bull een grote voorsprong heeft op iedereen. Het kan minimaal tot 2026 duren voordat iemand ze kan uitdagen voor de titel. George Russell, benoemt de olifant in de kamer

Waarvan akte.