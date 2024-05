Autoblog Spot van de Week: Porsche 964 Speedster

Een hele zeldzame verschijning in het Nederlandse straatbeeld: een 964 Speedster.

Van sommige sportauto’s is er überhaupt geen cabriovariant, maar met de 911 heb je altijd ruime keuze gehad. Porsche heeft maar liefst drie open varianten van de 911: de gewone Cabriolet, de Targa en de Speedster. Die laatste zijn het meest bijzonder, want alle generaties Speedster zijn stuk voor stuk zeldzame verschijningen.

Dat geldt niet in de laatste plaats voor de 964 Speedster. Dit is een auto die maar zeer zelden gesignaleerd wordt in het wild, maar @rvcarphotographic wist er eentje te spotten in Noordwijk.

De 964 was de tweede generatie 911 Speedster, na de eerste op basis van de 930. Tussen deze twee generaties zat maar 5 jaar. Dat zat zo: de eerste 911 Speedster werd uitgebracht op het moment dat de 964 al onthuld was. Deze auto was dus eigenlijk al meteen gedateerd. Niet al te lang daarna besloot Porsche dat er ook een Speedster-variant moest komen van de 964.

De Speedster moest het vooral hebben van zijn markante looks, geïnspireerd op de 356. Motorisch gezien is de Speedster identiek aan een gewone 964 Carrera 2, met een 250 pk sterke 3.6. Wel was de Speedster standaard spartaans uitgevoerd, zonder airco, boordcomputer of stereo. Overigens kon je dat allemaal alsnog bestellen, dus of dit exemplaar ook zo kaal is weten we niet.

De 964 Speedster is uiteindelijk zeldzamer geworden dan aanvankelijk de bedoeling was. Porsche wilde zo’n 3.000 exemplaren bouwen, maar dat werden er uiteindelijk maar 936. Daarvan ging ook nog eens bijna de helft naar de VS, dus de 964 Speedster is van begin af een hele zeldzame verschijning geweest.

Op dit moment staan er 18 exemplaren op Nederlands kenteken, waaronder dus dit zwarte exemplaar. Je bent waarschijnlijk ook nog benieuwd wat zo’n auto nu ongeveer waard is. In Nederland staat er momenteel geen 964 Speedster te koop, maar in Duitsland worden ze aangeboden voor bedragen rond de twee ton.

Deze 964 Speedster verdient deze week dus de titel Spot van de Week. Spotter @rvcarphotographic krijgt als aandenken een mooie Autoblog-pet of -muts thuisgestuurd. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!