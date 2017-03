Nederlands bedrijf vervoert mensen naar enorm reuzenrad

Een mooi staaltje van Hollandse bedrijvigheid. Het Nederlandse bedrijf 2getthere heeft een megadeal in de wacht gesleept om een nieuw eilandje voor de kust van Dubai te voorzien van het nodige vervoer.

De eilandjes schieten als paddenstoelen uit de grond in Dubai. Momenteel is bijvoorbeeld Bluewaters Island in opbouw. Het eiland ligt 500 meter voor de kust van Jumeirah Beach Residence, tegenover de bekende wandelpromenade The Beach en dichtbij de jachthaven Dubai Marina.

Op de opgespoten zandberg worden onder andere weer de nodige herenhuizen, penthouses, appartementen, winkel- en eetgelegenheden en twee gehuisvest. Maar, om Bluewaters te onderscheiden van alle andere eilandjes is er ook gedacht aan een eyecatcher van formaat. In letterlijke zin. Het grootste reuzenrad ter wereld met een hoogte van 210 meter genaamd Ain Dubai vindt namelijk een stek in de Perzische Golf.

Om ervoor te zorgen dat inwoners en toeristen makkelijk hun weg vinden naar Bluewaters, is besloten het eiland te voorzien van een hypermodern autonoom vervoersysteem dat aansluit op het luxe metronetwerk van de stad. En dit is waar 2getthere om de hoek komt kijken. Dit bedrijf dat autonome voertuigen en vervoerssystemen ontwikkeld heeft namelijk de opdracht binnengesleept om het vervoer te regelen.

Het innovatieve systeem heeft een transportcapaciteit van maximaal 5.000 passagiers per uur per richting. Daarmee is het wereldwijd het grootste in zijn soort. De nieuwe verbinding wordt gezien als showcase voor de toekomst op het gebied van autonoom vervoer.

Blijft de vraag over: met wie wil jij wel een rondje maken in dat reuzenrad?