MINI JCW, zo lusten we hem wel

Tijdens de 24H van Nurburgring doet hij alvast mee, doe ons hem zo maar!

Het wordt er niet duidelijker op in de MINI modellenlijn. Nu ze er daar voor gekozen hebben om de elektrische versie van de 3-deurs ook in meerdere varianten uit te brengen (ja ook in die gekke elektrische cabrio versie), naast de 3 benzine varianten. Of, wacht, dat zijn maar 2 benzinevarianten, want de ‘standaard’ non-cooper versie is er (nog?) niet.

Kijken we even naar wat je op dit moment kunt bestellen bij de MINI dealer, dan zien we!

Benzine

MINI Cooper – 156 pk vanaf € 36.990

MINI Cooper S – 204 pk vanaf € 42.490

Elektrisch

MINI Cooper E – 184 pk vanaf € 35.990

MINI Cooper SE – 218 pk vanaf € 38.990

Zowel de benzine als de elektrische familie krijgen er nog een broertje bij. De John Cooper Works uitvoering. Traditiegetrouw een dikkere versie van de Cooper S benzineuitvoering. Niet te verwarren met het JCW spoilerpakketje wat je ook op de Cooper kon bestellen. Volgt u het nog?

Vandaag laat MINI wat beelden zien van de auto waarmee ze deel gaan nemen aan de 24 uur van de Nurburgring die op 1,2 juni gehouden wordt. Tijdens dat evenement komt de benzineversie van de John Cooper Works voor het eerst publiekelijk naar buiten. De 24 uur van de Nürburgring is altijd een mooie gelegenheid voor de liefhebbers bij MINI om gelijk deel te nemen aan de race zelf.

Ze doen dat met 2 auto’s waarvan er eentje opvallend genoeg uitgerust is met een manuele versnellingsbak, een optie die je op de nieuwe benzine Cooper S uitvoering al niet meer kunt bestellen. Daar is het altijd Steptronic wat de klok slaat. De andere versie is de rode versie die je op deze pagina’s ziet. Voorzien van een heerlijke door circuits geïnspireerde wrap. Natuurlijk grijpt MINI voor het ontwerp van deze auto terug naar het verleden. Dus dat nummer 37 is natuurlijk geïnspireerd door de historische winst tijdens de 1964 Rallye Monte Carlo (inderdaad 60 jaar geleden).

Maar kijk vooral eens naar die uitlaat en de diffuser aan de achterkant. Precies in dit rood met die contrasterende witte velgen (en doe ook die Pirelli’s maar), mag je hem elke dag bij ons voor de deur zetten. Yes please!

Traditiegetrouw gaat de John Cooper Works versie ook nog even flink over het maximale vermogen van de Cooper S versie. Dus zet maar in, hoeveel PK verwachten we in de Elektrische en de Benzine versie van de John Cooper Works?

De elektrische Mini Cooper SE met JCW pakketje was overigens al een keer gespot door een opmerkzame Autobloglezer.