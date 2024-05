Video: hoe veel vuil kan je uit je auto gooien?

Je hebt van die overtredingen waar iedereen het gewoon over eens is, dit kan niet!

Stel je rijdt achter een Mercedes A-Klasse met de raampjes open. Dan hoop je dat ze daar lekker aan het genieten zijn van het zeldzame Nederlandse lekkere weer. In dit geval stonden de raampjes met een andere reden open.

De bestuurder en de passagier van deze Mercedes waren namelijk bezig met een grote schoonmaak. Dat daarbij de straat en eventuele medeweggebruikers het moeten ontgelden. Tsja, dat is dan maar zo blijkbaar.

Niet perse de meest gevaarlijk overtreding, maar zeker wel een van de lompste en meest irritante. Naar onze bescheiden mening.

Dat vond Niels Hoogma, die we kennen van Blik op de Weg, Wegmisbruikers, ook. Hij kwam deze figuren tegen en besloot de dashcam maar even aan te zetten. Wat hadden we het lekker gevonden wanneer deze video zou eindigen met de woorden: “ik heb genoeg gezien, we zetten hem even aan de kant.”

Via: Nielshoogma op Insta