Gratis paashaas tankactie een enorm succes - Autoblog.nl

Met deze paashaas tankactie kon je rekenen op een gratis tankbeurt als je als paashaas naar het tankstation kwam.

Als je Nederlanders iets gratis kunt aanbieden zijn ze er als de kippen, of in dit geval hazen, bij. Een grappige actie van Fieten Olie liep uit op een enorm succes. Wie gisteren tussen 12:00 en 12:30 kwam opdraven bij een tankstation van het bedrijf kon rekenen op een gratis tankbeurt. Dat hoef je Nederlanders geen twee keer uit te leggen.

Gratis paashaas tankactie

Blijkbaar hadden we opeens allemaal een paashazen pak op zolder liggen, want het was een drukte bij Fieten Olie. Onder andere in Nijverdal, waar RTV Oost ter plaatse was om het grappige tafereel vast te leggen. Er waren wel spelregels verbonden aan de actie. Naast het tijdstip en het paashaas pak mocht je maximaal 50 liter benzine of diesel tanken. Ook moest je een foto maken van de actie in je outfit en deze delen op sociale media. De uitbetaling vindt plaats binnen een werkdag.

In totaal kon je op 44 plekken terecht in Nederland voor de gratis tankbeurt. Met een volle benzinetank á 50 liter bespaar je toch al gauw zo’n 85 euro. Begrijpelijk dat mensen voor een dergelijk bedrag zichzelf in een paashaas pak hijsen.