Russische kunstenaar weet wel raad met vieze auto’s

Utrecht en Rotterdam weren ze uit het centrum, maar in Rusland zie je ze nog overal: vieze auto's. De oplossing van deze Rus is beter dan welke milieuzone dan ook.

Nu vinden we ‘iets’ al snel beter dan een milieuzone, maar deze kunstaar maakt wel hele fraaie werken met het vuil op busjes en een verdwaalde BMW. Kijkend op zijn instagram beheerst Nikita Golubev meerdere disciplines en is hij nog niet zo lang bezig met zijn vieze kunst. Sterker nog, de instagrammer is pas drie weken geleden begonnen, maar beschikt overduidelijk over een flink portie talent. Moddervet!