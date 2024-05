Is dit de laagste tildrempel van 2024?

Geen zin om te tillen? Dan is deze nieuwe praktische familieauto genaamd Honda Freed echt iets voor jou.

Dat de crossover dé auto van de huidige tijd is, tsja, daar kan je van alles van vinden. Wat er vooral een beetje jammer aan is, is dat ze verkopen afsnoepen van andere carrosserievormen. Terwijl een crossover altijd een compromis is. Een crossover is soms een sedan, estate, SUV, coupé en MPV tegelijk, zonder eigenlijk te excelleren in het zijn van al die genoemde vormen.

MPV

En alle auto’s die wél goed zijn in het zijn van één goede carrosserievorm? Die sterven uit. Ze worden of zo slecht verkocht dat een fabrikant met goede argumenten moet komen, of de stekker wordt eruit getrokken. Denk maar aan de MPV. De binnen-buitenruimteratio is bij vele MPV’s echt puik, om nog maar te zwijgen over de vele handige zaken die zo’n auto een echt ruimtewonder maken. Maar klanten kopen liever een Tiguan Allspace dan een Sharan, dus dolf die laatste het onderspit.

Honda Freed

In Azië is de MPV echter nog springlevend en aan het brede scala aan Chinese luxebusjes dat we zien, kun je daar makkelijk nog een MPV aan de man brengen. Zo komt Honda met een nieuwe generatie van de Freed op de proppen, een model dat we hier niet kennen. Hij voelt een beetje aan als de grote broer van een Honda Jazz en dat kan kloppen, want onderhuids deelt hij veel met die kleine MPV (die hier overigens nog wel, mondjesmaat, wordt verkocht). De Freed is een maatje groter en profiteert van schuifdeuren als achterdeuren.

Puike MPV

Honda heeft een beetje een crisis achter de rug qua vormgeving, waar het merk het niet presteerde om een écht mooie auto te maken. De Freed had daar ook last van. Dat is met de nieuwe lichting Honda’s wel anders en ook ditmaal is de Freed eigenlijk best een puike MPV. Met genoeg ruimte voor zes man en een hoop bagage.

Volledige technische specificaties houdt Honda nog even onder de pet, behalve dat ‘ie een hybride aandrijflijn (Honda’s e:HEV-aandrijving) en vierwielaandrijving krijgt. Vermoedelijk met vergelijkbare specs als de Jazz, maar dat is niet zeker. Eigenlijk hebben we nog niet bijster veel te melden over de Freed, behalve een ietwat wanhopige poging tot het aanprijzen van MPV’s om de crossovergekte wat af te remmen én dat ‘ie er ook als Crosstar komt. En die heeft een leuke feature die we niet heel vaak zien.

Freed Crosstar

Net als bij de Jazz staat Crosstar bij de Honda Freed voor de stoere variant. Toegegeven, die heeft wat crossover-achtige trekjes, maar je moet wat.

Trek je de kofferbak van de Honda Freed Crosstar open, dan valt op dat de tildrempel van de auto vrijwel de bodemplaat van de auto is! Honda heeft kennelijk alles achterin zo kunnen wegstoppen dat er ruimte is voor een echt bizar lage bodem van de kofferbak. Er zit eventueel een bodemplaat als divider tussen indien je niet helemaal door je knieën wil gaan voor kleinere items, maar dit betekent dat je items van bijna twee meter gewoon rechtopstaand kan vervoeren. Iets dat in deze wereld van crossovers ook vrijwel onmogelijk lijkt.

Honda wil de Freed en Freed Crosstar volgende maand al bij de dealers hebben staan in Japan. Plannen voor een Europese versie zijn er niet, en dat vinden we enigszins jammer. De nuchtere familieman die geen CR-V wil wordt zo niet bediend.