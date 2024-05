Helaas: Ford Focus gaat de Fiesta achterna

Het lijkt erop dat Ford een crossover-rijke toekomst tegemoet ziet, en dat kost nóg een iconisch model.

Tegenwoordig draait het bij bijna elk automerk nog maar om één ding: geld. Toegegeven, dat is niet een nieuwe ontwikkeling, maar recent lijkt het er bij veel merken op dat bonentellers altijd het laatste woord hebben en woorden als ‘iconen’, ‘leuk’ en ‘liefhebbersauto’s’ naar een soort zwarte lijst zijn verbannen. Ford is bijvoorbeeld van plan om naast de Fiesta nog een bloedlijn te beëindigen in deze generatie, en wel eentje die jarenlang symbool heeft gestaan voor dé Ford van de massa. De Focus gaat ons verlaten.

Focus

Dat begon uiteraard bij de voorganger van de Focus, de Ford Escort. Die heeft van de jaren ’60 tot en met 2000 gediend als de middenklasser van Ford, de Golf zo je wil. Waar de Golf altijd een traditionele hatchback was, was de Escort meer een coupé of later een tweedeurs dan wel vierdeurs liftback. Er was altijd ruimte voor een RS-model of een rallyspecificatie, al dan niet met behulp van Cosworth. De Focus nam die rol perfect over in 1998 en houdt dat inmiddels nog eens vier generaties vol.

Einde

Dat gaat veranderen. Ford gaat hun strategie een beetje omgooien en dat betekent een paar dingen. Ten eerste eentje die je dus al aan kan zien komen: de Ford Focus gaat exit. Ford lijkt eenzelfde strategie toe te passen als in de VS waar het hele gamma gaat bestaan uit crossovers, pickups, bestelwagens en de Mustang. En dat betekent dat de Focus het veld moet ruimen. Volgens Automotive News Europe al zo vroeg als 2025. Een opvolger is niet gepland, al gaat Ford het MEB-platform van Volkswagen lenen voor een extra model naast de Explorer, wat een iets compactere crossover wordt die in de prijsklasse van de Focus moet komen.

EV 2030

Zoals je vanmorgen hebt kunnen lezen gooit Ford hun strategie sowieso een beetje om, daar de EU de deadline van geen ICE’s meer na 2030 versoepelt. Helaas gaat de strategie nog steeds niet betekenen dat auto’s als de Focus en Fiesta houdbaar zijn. Ergens jammer, maar als de Puma en Kuga ze inhalen qua verkopen, ook niet onbegrijpelijk.