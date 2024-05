Motorrijder steekt middelvinger op naar flitspaal, wordt gepakt

In ‘zaken die je niet zouden moeten verrassen’ vandaag het verhaal van een motorrijder die gepakt is na het meermaals zijn middelvinger opsteken naar flitspalen.

Wanneer jij een snelheidsboete krijgt, kan je in vrijwel alle gevallen de flitsfoto terugkijken. Niet alleen fijn ter bevestiging, vooral fijn als je bevestiging nodig hebt van je onschuld. Iemand zou maar je platen hebben gekopieerd en constant snelheidsboetes rijden, dan heb jij het CJIB aan je broek zitten.

Middelvinger

Of je zorgt ervoor dat er flitsfoto’s ontstaan waarop jij je misdraagt. Een niet-zo-snugger-ogende actie van een motorrijder in Brussel, bijvoorbeeld. De politie van die Belgische stad deelde één van de acht flitsfoto’s die ze hebben van de motorrijder, waarop hij zijn middelvinger op steekt op het moment dat hij geflitst wordt. Op verschillende locaties ook nog. De maximumsnelheid op al deze plekken is 50 km/u, terwijl de snelheid van de motorrijder varieert van 72 tot en met 137 km/u. En betalen? Dat deed ‘ie niet.

Gevonden

Na een zoekactie van de politie om erachter te komen wie deze motormuis is, heeft de politie in Brussel hem gevonden in het verkeer in Laken. Het papierwerk van de motor op Frans kenteken bleek niet in orde, de man had geen geldig motorrijbewijs én nog bijna 4.000 euro aan openstaande boetes. Het leverde op dat de motor is weggesleept en de man zijn rijbewijs (voor de auto dan) is ingevorderd. (via VRT, foto via Politie Brussel)