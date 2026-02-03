430 pk uit een Saab? Dit had je niet verwacht #MijnAuto

In deze Mijn Auto stapt Wouter in de auto van Saab-liefhebber Lennart.

Dit betreft een zeer bijzondere Saab 9-3 Turbo X. Geen standaard jubileummodel, maar een grondig doorontwikkelde Turbo X die laat zien hoeveel potentie er nog steeds in dit onderschatte platform zit.

De Saab 9-3 Turbo X werd ooit gebouwd als eerbetoon aan de Saab 900 Classic en was af fabriek al bijzonder: vierwielaandrijving, een 2.8 V6 turbo en een gelimiteerde oplage. Standaard leverde hij 280 pk en 400 Nm, maar dat vonden de Saab-mensen eigenlijk al te voorzichtig. In dit exemplaar is dat rechtgezet. Dankzij aangepaste software, zelfontwikkelde spruitstukken, een hybride turbo en een aangepaste uitlaat zit deze Turbo X inmiddels rond de 430 pk en 600 Nm. Kijken dus!

