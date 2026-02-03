430 pk uit een Saab? Dit had je niet verwacht #MijnAuto

In deze Mijn Auto stapt Wouter in de auto van Saab-liefhebber Lennart.
Dit betreft een zeer bijzondere Saab 9-3 Turbo X. Geen standaard jubileummodel, maar een grondig doorontwikkelde Turbo X die laat zien hoeveel potentie er nog steeds in dit onderschatte platform zit.
De Saab 9-3 Turbo X werd ooit gebouwd als eerbetoon aan de Saab 900 Classic en was af fabriek al bijzonder: vierwielaandrijving, een 2.8 V6 turbo en een gelimiteerde oplage. Standaard leverde hij 280 pk en 400 Nm, maar dat vonden de Saab-mensen eigenlijk al te voorzichtig. In dit exemplaar is dat rechtgezet. Dankzij aangepaste software, zelfontwikkelde spruitstukken, een hybride turbo en een aangepaste uitlaat zit deze Turbo X inmiddels rond de 430 pk en 600 Nm. Kijken dus!
Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.
Reacties
Koen willem zegt
Gaaf! Ik lees net je verhaal op de website over de Red Arrow op je 16e. Bijzonder want ik had er toen ook een met 15/16 jaar. Wat een super gave wagen was dat. Mijn vader kocht in 1987 een nieuwe vandaar dat ik er zelf ook een wilde hebben jaren later. Mijn eerste Saab had ik overigens toen ik 13 was 😅
fotograaf zegt
Leuk. Tweede video met werk van Dion (zie Porsche mijn auto video van 1 februari)
Veel gezochte auto door de Saab liefhebbers. Zijn er maar weinig van en vind dan maar een goede in jouw specificatie, station of sedan, automaat of handbak.En, bijna verplicht, een DionHPT tune erop.
Kleur is altijd “jetblack”., wel zijn de wielen uniek.
Zelf een “gewone”4 cilinder, met wat aangepaste onderdelen en Dion tune. Top auto.
Svenska.Aeroplan zegt
Geweldig! Qua kleur nog: de Turbo X was alleen in het zwart te krijgen.