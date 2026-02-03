Dit is de enige camper waarmee je als autoliefhebber voor de dag kunt komen

De af-fabriek lekkerste camper van allemaal is vernieuwd.

Een camper is zo’n onderdeel van de autowereld waarvan wij liefhebbers het niet direct heel warm krijgen. Ze zijn log, groot en zwaar. Maar als je dan toch een camper wilt hebben – of eigenlijk, als je levenspartner je opdraagt om een huisje op wielen aan te schaffen – en toch welkom wilt blijven op liefhebbersbijeenkomsten, dan kun je het beste voor de Mercedes-Benz Marco Polo gaan.

Dit is wat je nou noemt een glamping mobiel. De V-Klasse ziet er niet alleen tof uit, vanbinnen is er ook genoeg comfort voor een prettige vakantie. Voor 2026 heeft Mercedes de Marco Polo wat verbeterd. De makers noemen het de nieuwe Marco Polo, maar wij zien het meer als een uitvoerige facelift.

Veranderingen aan de Mercedes Marco Polo

Volgens het merk is het resultaat na de aanpassingen “comfortabeler en huiselijker dan ooit”, maar onder de streep gaat het vooral om een reeks gerichte updates aan een concept dat verder grotendeels hetzelfde blijft. De Marco Polo blijft bijvoorbeeld gebaseerd op de V-Klasse.

Het infotainmentsysteem krijgt een audioset die specifiek is afgestemd op de Marco Polo, met acht speakers en een subwoofer. Opvallend: via Bluetooth blijft muziek afspelen, ook als het centrale infotainmentsysteem is uitgeschakeld. Handig op de camping, minder relevant tijdens het rijden.

Mercedes heeft ook gekeken naar typische ergernissen van campergebruikers. De luifel is opnieuw ontworpen en kan eenvoudiger worden gemonteerd en gedemonteerd, wat bijvoorbeeld bij een bezoek aan de wasstraat handig is. De slinger wordt netjes opgeborgen in de luifelhouder, zodat hij niet los in de bus rondslingert. Voor de nachtrust zijn er nieuwe verduisteringsoplossingen, die magnetisch in de cockpit kunnen worden bevestigd. Geen geklungel meer met losse gordijntjes dus.

Tevens krijgt het hefdak een nieuwe, dubbelwandige aluminium constructie. Die moet niet alleen beter isoleren, maar levert ook 10 centimeter extra hoofdruimte op wanneer het dak volledig omhoog staat.

Ook de verlichting is aangepakt. In het hefdak is nu instelbare LED-ambientverlichting aanwezig, met verschillende lichtsferen. Daarnaast komt er een nieuw schuifdak dat overdag extra licht binnenlaat en ’s avonds uitzicht biedt op de sterrenhemel.

Functies zoals verlichting, het schuifdak en het audiosysteem zijn nu centraal te bedienen via het scherm in de auto of via een smartphone-app dankzij het Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC)-systeem. Daarnaast zijn er kleinere verbeteringen doorgevoerd, zoals efficiëntere ladegeleiders, aangepaste bediening van de achterbank en een zuinigere koelbox.

V-Klasse Marco Polo Horizon

Naast de reguliere Marco Polo komt er ook een vernieuwde Marco Polo Horizon. Die mist de vaste keuken en kast, en richt zich meer op weekendtrips dan lange reizen. De meeste nieuwe features zijn wel aanwezig. Uniek voor deze versie is een magnetisch verduisteringssysteem voor de achterzijde en standaard zij-airbags van A- tot D-stijl. Toe maar.

Nog een verandering, maar waar je weinig van merkt: de ombouw gebeurt nu volledig in eigen huis. De V-Klasse wordt nog altijd in Spanje gebouwd, maar de camperombouw vindt plaats in Ludwigsfelde, Duitsland, in een speciaal ingerichte fabriekshal. Dat moet de kwaliteit en levertijden ten goede komen.

Pas vanaf de tweede helft van 2026 is de nieuwe Marco Polo beschikbaar. Prijzen communiceert Mercedes op dit moment niet. Wie liever nog even spaart voor een dikke Merc-camper kan wachten op de nieuwe V-Klasse. Op basis daarvan moeten er tegen het einde van dit decennium nieuwe campers overstappen op de Mercedes-Benz Van Architecture, met zowel elektrische (VAN.EA) als verbrandingsmotor-varianten (VAN.CA). Maar voor nu moet het met de vernieuwde Marco Polo ook wel lukken.