Olympisch kampioen Jeffrey Hoogland kiest voor BMW en Bentley #MijnAuto

In deze aflevering van #MijnAuto schuift niemand minder dan baanwielrenner Jeffrey Hoogland aan.

De meervoudig wereldrecordhouder en olympisch kampioen (goud in Tokyo 2020 én Parijs 2024!) vertelt vol enthousiasme over zijn passie naast het fietsen: auto’s. Het autohart van Hoogland blijkt minstens zo fanatiek als zijn benen op de baan.

Momenteel rijdt Jeffrey in een BMW M140i, en dat is niet toevallig. De hot hatch met de befaamde zes-in-lijn is volgens hem “de laatste echte 1-serie”, nog met de motor in lengterichting en achterwielaandrijving.

Naast de M140i heeft Hoogland ook een Bentley Continental GT V8. Alleen is de GT niet de meest praktische auto voor twee racefietsen en bagage.

Wat Jeffrey vindt van zijn M140i, hoe hij op een Bentley is gekomen en nog veel meer check je in de video.

Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.