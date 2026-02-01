Geen 992, maar een 991: de keuze die niemand verwacht #MijnAuto

In deze video stapt Wouter in bij Dion voor een rit in diens Porsche 911 991.2 GTS.

Geen standaard 911, maar een zorgvuldig opgebouwde versie die volgens Dion de perfecte balans biedt tussen beleving, performance en karakter. Na eerdere ervaringen met onder andere een 992, blijkt deze generatie voor hem de absolute sweet spot.

De auto is uitgevoerd in een zeldzame parelmoerwitte Paint-to-Sample kleur en uitgerust met kuipstoelen, vierwielbesturing en PDCC. Hoewel hij uiterlijk vrij ingetogen oogt, is er technisch flink wat aangepast. De motor levert inmiddels rond de 520–530 pk en ongeveer 720 Nm koppel, waarbij vooral de manier waarop het vermogen wordt opgebouwd indruk maakt. In normale rijmodus blijft de auto beheerst, terwijl in Sport en Sport Plus het extra koppel duidelijk voelbaar wordt.

