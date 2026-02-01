Geen 992, maar een 991: de keuze die niemand verwacht #MijnAuto

In deze video stapt Wouter in bij Dion voor een rit in diens Porsche 911 991.2 GTS.
Geen standaard 911, maar een zorgvuldig opgebouwde versie die volgens Dion de perfecte balans biedt tussen beleving, performance en karakter. Na eerdere ervaringen met onder andere een 992, blijkt deze generatie voor hem de absolute sweet spot.
De auto is uitgevoerd in een zeldzame parelmoerwitte Paint-to-Sample kleur en uitgerust met kuipstoelen, vierwielbesturing en PDCC. Hoewel hij uiterlijk vrij ingetogen oogt, is er technisch flink wat aangepast. De motor levert inmiddels rond de 520–530 pk en ongeveer 720 Nm koppel, waarbij vooral de manier waarop het vermogen wordt opgebouwd indruk maakt. In normale rijmodus blijft de auto beheerst, terwijl in Sport en Sport Plus het extra koppel duidelijk voelbaar wordt.
Reacties
hotze zegt
De 991 is een logische keuze en wordt door de meesten als fraaier beschouwd dan de 992 met z’n anonieme lichtpartij ad achterzijde. PTS in een witte kleur, dat zou dan weer niet m’n keuze zijn. Maar goed, wel een porker onder de kont 👍
Pordon zegt
Ik zou zelf ook voor een 991 gaan. Echter deze in het wit met zwarte velgen zou ik overslaan.
Willy500E zegt
Keuze begrijp ik volledig! Minder digitaal, beter materiaal gebruik. En mooier idd. Een 992 zou nog een touring of ST te overwegen zijn. Voor de rest: 991!!
fotograaf zegt
Leuke video.
Dion een leuke gozer, echte auto liefhebber en een toptuner. Heeft ook mijn Saab 9-3 gedaan. Die rijdt geweldig. Was al een Hirsch uitvoering, maar met Dion HPT tune nog stap beter.
Koen willem zegt
Leuke video Dion! Al 20 jaar mijn vaste huistuner 👌
JanJansen zegt
Welke kleur een auto heeft, is erg bepalend. Ik weet zeker dat als deze donkergroen met champagne kleurige velgen was, dat we allemaal jaloers zouden zijn. Want wat is het verder een geweldig apparaat!