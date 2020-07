AB Flashback: BMW M3 GTS rijtest

De dikste M3 van de E9X-reeks. Dat ondervonden we in de BMW M3 GTS rijtest!

Meer pk’s, een strakker afgestelde DCT en natuurlijk zijn brute voorkomen met het gestripte interieur. Alles aan de BMW M3 GTS schreeuwt circuit. Helaas was het ook een gelimiteerde en dus exclusief speeltje. En dat betekent dat de M3 GTS vooral verdween in collecties van verzamelaars en niet op het circuit.

Desalniettemin reden wij voor de BMW M3 GTS wél met het apparaat op het circuit. Natuurlijk ging het er voorzichtig aan toe. Met een oplage van slechts 150 auto’s is de heetste E9X M3 een auto die je met gevoel moet aanpakken. In deze Autoblog Flashback blikken we terug op de BMW M3 GTS rijtest en video die we hebben gemaakt in 2015.