Mazda Arata heeft geen eens een nummertje

Dat was juist zo handig aan Mazda’s. De Mazda Arata moet het doen zonder een nummer of een code.

We zien tegenwoordig vaak dat automerken voor de autonamen werken met nummers of codes. Dat werkt nu eenmaal beter. Bij Mazda was het heel erg vroeger altijd makkelijk: 121 staat onderaan de range, 929 juist bovenaan. Zo rond de millennium met de komst van de Mazda 6 haalde Mazda de laatste twee cijfers eraf. Super, makkelijk! Je weet nog steeds precies waar de auto in de range staat. Bij de sportieve modellen staat er ‘MX’ voor (denk aan de MX-3 en MX-5) en bij crossovers ‘CX’ (denk aan de CX-3 en CX-5 bijvoorbeeld). Het probleem met nummers is dat het wat lastig wordt als je een model hebt dat je eigenlijk ergens wil tussen-moffelen.

Kiek dan: de Mazda Arata!

Dat lijkt een beetje hier aan de hand te zijn. Zoals jullie in de enorm opruiende kop kunnen lezen heet de auto op de ‘Mazda Arata’. Het kan zijn dat Mazda de Arata-naam wil gebruiken voor de concept en dat het productiemodel een andere naam krijgt. De naam ‘EZ-60’ klinkt wel logisch. Niet alleen omdat Mazda gisteren al aangaf dat deze er zou komen, maar ook omdat Mazda wel vaker een nulletje achterop plakt om het model in de range positioneren (denk aan de CX-30).

De Mazda Arata is een – hoe kan het ook anders – geheel elektrische crossover. Dat is toch een populair autotype tegenwoordig. Nu heeft Mazda met de MX-30 al een elektrische crossover in de aanbieding, maar die auto is niet bijster populair. De prijs is hoog, de range is te laag en heel praktisch is ‘ie niet. Net als de Mazda EZ-6 van gisteren is de Arata ontwikkeld door Changan Auto en Mazda, die een samenwerking zijn aangegaan in de vorm van een joint venture. Op deze manier kan Mazda snel met een concurrerende auto op de proppen komen.

Andere basis

De Mazda Arata is in technisch opzicht namelijk gewoon een Changan Deepal S7. Deepal is een merk van Changan en maakt al langer elektrische auto’s. Mazda gebruikt dat platform en zet daar zijn eigen koetswerk op en eigen interieur. Het is dus zeker niet zo dat Mazda zijn logo op een andere auto plaatst. Sterker nog, zoals het ernaar uit ziet doet Mazda heel erg zijn best om van de Deepal S7 een premium auto te maken. Of in elk geval meer premium. Want wees eerlijk naar jezelf beste lezer: gevoelsmatig staat Mazda hoger in de markt dan Deepal, nietwaar? Sterker nog, tot gisteren hadden we nog nooit van Deepal gehoord.

Dan besluiten we dit artikeltje met de gebruikelijke dooddoener: ja, het is een concept. De Mazda Arata maakt nu zijn debuut op de autoshow in Beijing die nu zijn duren geopend heeft. Maar kijk er niet gek van op als er elektrische crossovers van Maza aankomen die eruit zijn als de de Deepal S7, eh, Mazda Arata!