BMW M3 G80 Competition rijtest video - Autoblog.nl

We gaan eindelijk de diepte in met de BMW M3 G80 rijtest video. Want wat heeft deze sedan nog meer te bieden naast heerlijke drifts?

In stijl heeft Wouter kennis kunnen maken met de nieuwe generatie BMW M3. Op Zandvoort kon de sedan worden losgelaten en dat hebben we geweten ook. In de praktijk is het echter zo dat een groot deel van de klanten niet eens in de buurt van een circuit gaat komen. Dus hoe de BMW M3 G80 op de openbare weg scoort gingen we met deze rijtest video ontdekken.

De G80 M3 is behoorlijk anders in vergelijking met zijn voorganger. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua rijeigenschappen. Maar daarover later meer. Omdat de 3 Serie destijds een stukje gegroeid was ten opzichte van de oude generatie zit je ook gewoon prima achter in de M3 G80. Wanneer de Touring volgt is het de meest praktische M3 ooit. Vanaf deze zomer volgen de xDrive-varianten voor de M3 en M4, in dit geval reden we met M3 Competition. Dat betekent meer dan vijfhonderd paarden, waarvoor de achterbanden volledig verantwoordelijk dragen.

De 3.0-liter zescilinder turbomotor levert exact 510 pk en 650 Nm koppel. Ondanks enkel achterwielaandrijving sprint de BMW M3 Competition G80 in 3,9 seconde naar 100 km/u. Het rijgedrag is weer ontzettend scherp. De auto communiceert ontzettend goed en weet zich heel voorspelbaar te plaatsen. Jij bent als bestuurder in controle en dat geeft een prettig gevoel. De topsnelheid ligt op 250 km/u, tenzij je het M Drivers Package aanvinkt. Dan mag je 290 km/u van BMW M. De DCT heeft met de nieuwe M3 en M4 plaats moeten maken voor een conventionele automaat. In de rijtest video gaan we daar wat verder op in.

Voor het eerst kun je optionele carbon stoelen aanvinken in de BMW M3 G80 en M4. Ze zien er briljant uit, maar in de praktijk zijn ze toch wat minder praktisch. De hoge wangen houden je vast in de bochten. Het nadeel is dat het uit- en instappen alles behalve fijn is. En dat maakt het praktische aspect van een M3 weer een beetje minder. Ben je dus niet van plan om veel te gaan boenderen met je M3 op het circuit, dan is het beter om deze optie links te laten liggen.

BMW M3 G80 Competition rijtest – prijzen

Prijzen voor de BMW M3 Competition beginnen bij €129.269,30. Beginnen bij is het sleutelwoord. Je kunt ontzettend veel opties aanvinken, waaronder die kekke Isle of Man kleur op onze rijtest auto. Onze testauto heeft maar liefst € 169.937. Om maar aan te geven hoe gek je het kunt maken. Een uitgebreide kennismaking met de nieuwe BMW M3 G80 zie je door de rijtest video te kijken.