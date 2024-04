Unplugged Model 3 Performance is blubberdik

Een Tesla Model 3 Performance blubberdik maken: het kan bij Unplugged Performance.

Eindelijk is de tijd aangekomen van superdikke elektrische auto’s. Met blubberdik bedoelen we niet zozeer snel. Er zijn namelijk al zat snelle elektrische auto’s. Sterker nog, een EV is bijna altijd wel snel. Zo zie je maar dat die voorwaartse drang lang niet alles is. Natuurlijk, meer is altijd leuker, maar tegenwoordig zijn er zat EV’s met 400-600 pf (of meer) die eigenlijk helemaal niet leuk sturen.

De Hyundai Ioniq 5 N en Porsche Taycan Turbo GT zijn twee voorbeelden waarbij acceleratie niet de enige troef is. Ja, ze gaan hard, maar het is juist de manier hoe ze een bocht omgaan dat ze zo leuk maakt. Tesla onthulde deze week de Model 3 Performance. Daarbij gaan wij Tesla eventjes een heel erg dikke veer in de spreekwoordelijke *censuur* steken. Want Tesla heeft meer dan ooit er een ‘apart’ model van gemaakt met unieke wielen, bumpers en zelfs heuse sportstoelen!

Model 3 Performance met Unplugged upgrades

Kijk, dat gaat er al heel erg op lijken. Nu waren er onderhuids al best dingen anders bij een Model 3 Performance, maar nu kun je het ook zien en merken. Bij Unplugged Performance doen ze er een schep bovenop. Daar hebben ze namelijk een arsenaal aan upgrades. Daar zitten een paar optische aanpassingen bij, maar ze maken bijna allemaal de auto in kwestie veel beter.

Zo is er een unieke koolstofvezel bodykit. Deze maakt de Model 3 Performance niet alleen dikker, maar ook beter. Het is namelijk een functionele set, getest in een (digitale) windtunnel. De set bestaat uit een splitter, skirts, diffusor en het meest opvallende gedeelte: de achterspoiler. Deze onderdelen zorgen samen voor een auto die op hogere snelheid stabieler op de weg ligt, zonder dat de weerstand ineens veel hoger wordt. We weten niet wie de kit ontworpen heeft, maar misschien is het een idee voor Red Bull om deze persoon binnen te hengelen als Adrian Newey dollars aan het tellen is bij Aston Martin.

Arsenaal

Je kan de kit uitbreiden met nog veel meer upgrades. Denk aan lichtere wielen, schroefsetjes (veren alleen kan ook), big brake kits, draagarmen (jazeker!), anti-rollbars en halve rolkooien. Polycarbonaat ramen, extra verstevigingen aan het chassis en racekuipen kunnen ook gemonteerd worden. Om met Clown Bassie te spreken: allememaggies! Dat zijn een hoop toffe upgrades waarmee je een soort M4 CSL-concurrent kunt maken.

De prijzen zijn niet mals. Alleen die kit kost je los al zo’n 8 mille. Het voordeel van Unplugged Performance is dat je alle onderdelen los kan bestellen. Bij alle upgrades zijn er gradaties, dus je kan nette flowformed-wielen krijgen, maar ook peperdure gesmede items. Kortom, voor elk wat wils dus. Check hier alle mogelijke upgrades voor de Model 3 van Unplugged Performance.