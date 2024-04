Deze M5-killer is zo HEEEET dat ‘ie blauw is

Een Acme blauwe M5-killer is extreem HEEEEET.

Ah, de ‘vul naam in van benchmark in de klasse’-killer. De term en vliegen je geregeld om de orden: Golf-killer, Tesla-killer, 911-killer, Range Rover-killer en natuurlijk de onlangs overleden OJ Simpson. Naar het schijnt kan die laatste nu eindelijk rusten wetende dat de moordenaar van zijn vrouw heen is gegaan. Dat was een grapje van jullie aller @jaapiyo die we je niet wilden onthouden.

Vandaag hebben we de Genesis G80 Magma voor je. Magma is het nieuwe sportieve label voor het Zuid-Koreaanse luxemerk. De G80 is de ‘executive class saloon’, een typische E-segmenter. Dus ja, als men daar een sportieve variant van maakt, wordt deze langs de M5-meetlat gelegd. Dat is dus precies wat wij hier gaan doen! Althans, dat pogen wij.

Blauwe M5 killer

Het is niet zo dat Genesis alleen een setje grotere wielen selecteerde en wat carbon frutsels monteerde. Ze hebben nog veel meer gedaan. De wielkasten zijn breder, de spoorbreedte is groter, de achterkant is dikker (mede dankzij een nieuwe diffusor) en natuurlijk zie je de zeer bijzonder vormgegeven 21 inch grote lichtmetalen wielen. Ook ligt de G80 Magma een stuk dichter op de zijn buik. Volgens Genesis is de G80 Magma voorzien van een speciaal geavanceerd onderstel, zonder er verder over in detail te treden.

Dan de kleur: die is blauw! Dat lijkt een hele coole kleur te zijn voor een hele hete auto, zeker als deze ‘Magma’ heet. Maar er zit een logica achter, de kleur heet namelijk ‘Acme Blue’ en Acme is volgens Genesis het heetste gedeelte van een vlam. Man, wat leren we toch veel van persberichten die korter zijn dan de artikelen die we er over mogen maken.

En de power dan?

Dan is het natuurlijk de vraag: hoe zit het qua power van deze M5-killer? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Het is een elektrische auto, dus qua snelheid zit het ongetwijfeld wel snor. Als Genesis de aandrijflijn en hardware upgrades van de Ioniq 5N (voor petrolheads) kan combineren met het buitengewoon toffe koetswerk van de G80, hebben ze een potentiële winnaar in huis. Overigens gaan er ook geluiden over een G80 met enorm sterke biturbo zescilinder.

Of het dan automatisch een M5-killer is, moeten we eventjes afwachten, maar het is altijd goed om keuze te hebben. Zeker als je geen Duitser wil, zijn de alternatieven dun gezaaid in deze klasse. Dus wij zeggen: laat maar komen!