Alcomobilist crasht Porsche 911 tegen stoplicht in Breda

Tsja, die rijders van zo’n Porsche 911 996 zijn natuurlijk ook een tikkie fout.

Een nieuw weekend, een nieuwe alcomobilist die zijn Porsche 911 afschrijft op ’s heeren wegen. Een tijdje geleden ging er nog een snuiver op zijn snufferd in een splinternieuwe 911 van de generatie 992. Gisterenavond was het de beurt aan een Amsterdammer die kablabber ging met een 996 in het immer gezellige Breda. De bestuurder klutste het eitje in zijn rechter koplamp op een verkeerslicht aan de Backer en Ruebweg. Het aangezicht van de 911 cabrio liep daarbij forse schade op.

De politie vermoedt dat de 34-jarige tijdens de crash zwaar onder invloed was tijdens de eenzijdige aanrijding. Toen de hulpdiensten en de politie ter plekke waren, weigerde de man elke medewerking. Hij krijgt daarom de hoogste straf voor rijden met een slok op in het verkeer. Daarnaast is er ook proces-verbaal opgemaakt tegen de alcomobilist voor het veroorzaken van een aanrijding.

In Breda heeft aan het einde van de nachtdienst een eenzijdige aanrijding plaatsgevonden. De bestuurder "parkeerde" zijn Porsche tegen de verkeerlichtinstallatie aan. De 34-jarige man uit Amsterdam is hierop aangehouden: het vermoedde is dat hij zwaar onder invloed was. pic.twitter.com/VWUwGPqov5 — Team Verkeer Zeeland-West-Brabant (@TeamVerkeerZWB) July 5, 2020

De rechter voordeur en de aansluiting van het dak op het raam links doen vermoeden dat het einde verhaal is voor deze 996. Wellicht kan iemand het staartstuk nog gebruiken om er een Austauschmotor uit te halen. Je weet het immers maar nooit met deze generatie 911. Of misschien kan de betere import-exportboer er nog een front van een 997 opplakken. Don’t drink and drive…