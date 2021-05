911 SC door Porsche in ere hersteld - Autoblog.nl

Een lekkere dosis vintage op deze maandagmorgen. Porsche heeft samen met Aimé Leon Dore (ALD) een 911 SC in ere hersteld.

En nu denk je misschien, wat is nu weer Aimé Leon Dore (ALD)? Dit is een modemerk uit New York, opgericht in 2014. Voor de tweede keer is het merk een samenwerking aangegaan met Porsche. De eerste keer was in 2020 voor de New York Fashion Week met een 964 911 Carrera 4, nu is er een 911 SC beetgepakt.

De Porsche 911 SC in kwestie kreeg een lading vintage over zich heen gestort. De keuze voor een Super Carrera is geen toeval. Oprichter van ALD, Teddy Santis, koestert warme herinneringen aan deze auto. Iets met zijn jeugdtijd op de Griekse eilanden. Maakt verder ook niet uit, we komen hier voor de auto.

De oude 911 SC is door Porsche in samenwerking met ALD opgeknapt. Voor het exterieur is gekozen voor de kleur Olive. Aan de voorzijde een extra set lampen, opvallende Fuchs wielen en een imperiaal voor de broodnodige bagage in het geval van een roadtrip. In het interieur is gekozen voor Perzisch tapijt wat ook weer terugkomt in de deuren. De originele Recaro stoelen zijn gebleven en opgeknapt.

Afgelopen weekend was de Porsche 911 SC ALD te zien in de winkel van het modemerk in Manhattan, New York.