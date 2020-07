Uitslag Formule 1: Grand Prix van Oostenrijk (I) 2020

Na endlich! Het is tijd voor deel I van een Oostenrijks F1 tweeluik.

Het jaar 2020 is inmiddels over de helft, maar we hebben nog geen F1 race gezien. Vandaag komt daar verandering in. Op het thuiscircuit van Red Bull Racing doven er eindelijk weer eens rode startlichten, waarna een veld van 20 auto’s als wilde stieren naar de eerste bocht kan stormen. Voor de echte F1 fan voelt het als een frisse douche na een paar uur beuken in de quarantaine gym op zolder.

Start

Hoe goed komt Verstappen weg op zijn medium compounds? Best goed! Helaas voor de oranje brillen onder ons is Bottas ook erg lekker weg. De Fin houdt de kop makkelijk vast, vooral als Norris brutaal aandringt bij Verstappen. De Nederlander moet alle zeilen bijzetten om de McLaren achter zich te houden. Uiteindelijk lukt hem dat dan toch. Belangrijk, want Verstappen zal de aansluiting met Bottas moeten houden om voordeel te halen uit zijn hardere banden.

Achter Verstappen en Norris gooit Albon de ellebogen uit de auto om Hamilton van het vege lijf te houden. De regerend wereldkampioen is er duidelijk beducht op dat Albon waarschijnlijk wat meer risico wil lopen dan hijzelf. HAM gaat een aantal keer opzichtig aan de kant. De verwachting dat de coureurs na een lange pauze volledig losgeslagen het strijdveld opgaan, kan echter afgeschoten worden. Iedereen geeft elkaar netjes net genoeg ruimte om geen brokken te maken.

Norris heeft het na zijn sterke start al snel lastig. Na zijn knappe kwalificatie van gisteren stipte hij het zelf al aan: in de race zou McLaren het weleens lastiger kunnen hebben. En inderdaad, Albon en Hamilton zijn er binnen no-time voorbij. Daarna dringt Perez ook al snel aan. Bij Ferrari was er juist de tegenovergestelde hoop, namelijk dat men in de race in ieder geval iets beter voor de dag zou kunnen komen dan in de kwalificatie. Maar voorlopig is daar weinig van te merken. Leclerc en Vettel rijden na tien rondjes op respectievelijk plek zeven en plek tien.

Mid Race

Maar dan is er opeens grafslecht nieuws te melden. Als we ons opmaken om de strategische strijd tussen Bottas en Verstappen te zien ontvouwen, kruipt Verstappen als een slak over de baan. De Nederlander heeft technische problemen. Scheldend en tierend toogt Max naar de pitbox. Hij wordt niet de eerste winnaar, maar de eerste uitvaller van het seizoen.

Ondertussen is Hamilton aan Albon voorbij gegaan en dus hebben we alsnog ‘gewoon’ een Mercedes op de plekken één en twee in de race. De enige problemen van Mercedes zijn te vinden in de roze Mercedes van Stroll. Hij kampt met een motorprobleem. Desalniettemin houdt Lance Vance Dance zijn achtste plaats voor de Ferrari van Vettel en de Renault van Ricciardo voorlopig vast. Van Ricciardo heeft Stroll in ieder geval al snel niks meer te vrezen, want de Australiër valt uit met een motorprobleem.

Los van de iets te bekende mannen aan kop laat Grosjean met een spinnetje zien dat hoe meer dingen veranderen, hoe meer ze hetzelfde blijven. De Fransman valt terug tot de laatste plaats in de race. Hamilton hengelt Bottas ondertussen Bottas zienderogen binnen. De kampioen van dit jaar gaat zo op zoek naar zijn eerste overwinning. Zijn queeste wordt nog makkelijker als Magnussen van de baan spint en een safetycar veroorzaakt. Daarmee is Bottas ook zijn resterende buffertje kwijt.

De Safetycar geeft iedereen een kans om een pitstop te maken, waarbij alle coureurs behalve Perez voor de hardste compound kiezen. Perez gaat naar de mediums. De Mexicaan heeft echter mogelijk een probleem, want Racing Point stuurt hem weg in het pad van Lando Norris. Checo toont een goede mate van scherpte door Lando ruimte te laten, maar desalniettemin zal de wedstrijdleiding dit wellicht zien als een unsafe release.

De herstart zorgt vooraan het veld niet voor opschudding. Maar in het staartje van de top-10 gaat het fout bij Ferrari. Sainz laat zien dat de rode brigade nul-komma-nul topsnelheid heeft. Leclerc vecht zijn nieuwe teammaat van volgend jaar met hand en tand van het lijf. Vettel denkt te kunnen profiteren, maar gaat daarbij in de rondte. Het lijkt heel erg op wat Vettel vorig jaar in Bahrein en Italië deed. De Duitser valt terug naar de vijftiende plaats en maakt geen reclame voor zichzelf.

Albon kan niet aanhaken bij de twee Mercs en zo wordt de race halverwege definitief een tweestrijd tussen Bottas en Hamilton. LH44 begint al op de radio te roepen dat hij zijn motorvermogen de hele tijd wil gebruiken. Aan de pitmuur is men ondertussen al bezig met het scenario om de motoren terug te schroeven, zo groot is de dominantie. Het is nu een Mercedes 1-2-4, want Perez is voorbijgegaan aan Norris.

Kijken we even wat verder in het veld, zien we dat de beide Alpha Tauri’s buiten beeld stiekempjes opgeschoven zijn naar P8 en P9. Zou een aardig resultaat zijn voor Red Bull’s tweede team mochten ze dit naar de finish rijden. Voor Williams is er ook (een beetje) goed nieuws: Russell mengt zich vol in de strijd met de Alfa’s en Hazen. Latifi kan het tempo echter niet volgen in zijn debuutrace.

Mercedes valt weer in oud gedrag terug door over de radio te zeuren over allerlei vermeende problemen en uitdagingen terwijl men in tien ronden tien seconden wegrijden bij Albon. Het team vermaant beide coureurs weg te blijven van de kerbstones omdat een sensor in de versnellingsbak daar niet tegen zou kunnen. Door de regeltjes door lijkt de boodschap te zijn: houd deze posities vast en rijd relaxt naar de finish. De vraag is nu even of Hamilton bereid is zich aan deze partijlijn te onderwerpen. We weten immers nog steeds niet hoeveel races er dit seizoen gaan zijn, dus elke winst van BOT kan er voor HAM eentje teveel zijn.

Een simultane uitvalbeurt van Russell en Grosjean zorgt vervolgens voor de tweede safetycar in de race. Dat is een interessante, want sommige coureurs kiezen ervoor nog een nieuw setje banden te halen. Albon gaat voor softs en de McLarens voor een nieuw setje mediums. De Mercs rijden door op hun hards en ook Perez kiest ervoor niet nogmaals te stoppen. De Mexicaan stond zoals gezegd echter al op mediums. Hmm…Voorlopig levert het Perez de derde plaats in de race op. Sainz valt wat terug naar P9.

Wederom brengt de safetycar geen opschudding vooraan het veld. Al is het maar omdat er bijna direct weer een safetycar komt. Kimi Raikkonen verliest namelijk zomaar zijn rechter voorwiel. Het is pech voor Albon, die net op weg was Perez in te halen. Was hij er nu al voorbij voordat de derde safetycar er was, of was hij net te laat. Voorlopig neemt de Britse Thai in ieder geval de vierde plaats weer in, achter Checo.

Finish

Tijdens de safetycar gaat Albon echter voorbij aan Perez. De wedstrijdleiding heeft kennelijk geoordeeld dat AA23 toch al op tijd voorbij was. Dat maakt het misschien toch weer een beetje spannend voor Mercedes, want zij rijden op oude hards rond. Kan Albon een vuist maken op zijn softs? AA23 probeert het in ieder geval. En het lijkt te lukken! Albon gaat buitenom aan de regerend wereldkampioen, maar die tikt Albon dan in de rondte. Het lijkt wel Brazilië 2019. Albon op weg naar zijn eerste podium wordt andermaal gekablabberd door HAM. Max’ teammaat valt terug naar de staart van het veld. De onboard van Hamilton laat zien dat hij zijn stuur niet opengooit, maar de wedstrijdleiding geeft de Brit toch een straf van vijf seconden.

Lewis heeft daarmee nog vier rondjes om een gaatje te trekken naar zijn achtervolgers. De naaste achtervolger heet inmiddels Leclerc. De Monegask verricht een heldendaad door de trage Ferrari met behulp van vechtlust en strategie naar het podium te slepen. Daarachter gebeurt er nog wel het een en ander. Perez krijgt opeens ook nog een straf van vijf seconden voor speeding in the pitlane. Die hadden ze ‘m dan wel wat eerder kunnen geven. Kvyat valt uit met een lekke band.

Norris jaagt ondertussen op een virtueel podium en gaat Perez onzacht voorbij. Norris pakt de snelste ronde in de laatste ronde en eindigt daarmee op 4,8 seconden van Hamilton. Dat is dus precies genoeg om een podium te pakken. De Brit valt terug naar plek vier. Bottas doet dus goede zaken voor het kampioenschap. Sainz wordt officieel vijfde, omdat Perez door zijn straf terugvalt naar P6. Gasly, Ocon, Giovinazzi en Vettel maken de top-10 compleet. Latifi was veel te langzaam, maar pakt bijna een puntje bij zijn debuut door de race uit te rijden. Hij is de elfde en laatste finisher.

Volledige uitslag Formule 1 Oostenrijk (I) 2020

Bottas – Mercedes Leclerc – Ferrari Norris – McLaren Hamilton – Mercedes Sainz – McLaren Perez – Racing Point Gasly – Alpha Tauri Ocon – Renault Giovinazzi – Alfa Romeo Vettel – Ferrari Latifi – Williams

DNF:

Kvyat – Alpha Tauri

Albon – Red Bull

Raikkonen – Alfa Romeo

Russell – Williams

Magnussen – Haas F1

Grosjean – Haas F1

Stroll – Racing Point

Ricciardo – Renault

Verstappen – Red Bull