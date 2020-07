Autoblog Vakantieauto 2020 week

Want er is geen jaar waarin de vakantieauto belangrijker is om je vakantiedagen mee te vullen dan 2020!

2020… Geef maar toe, jij bent ook toe aan vakantie. Was het alleen maar omdat Max in heeeeeel 2020 nog geen race heeft uitgereden. Nee, de eerste helft van 2020 was voor bijna iedereen hectisch, dat kunnen we wel stellen.

Misschien heb je een leuke vakantie in het verschiet. Of je bent wellicht nu al onderweg (Ja het zou in regio Noord nu NOG rustiger op de weg moeten zijn) of al op je bestemming. Die vakantiebestemming zal dit jaar ook vaker dan normaal ‘gewoon’ in Nederland zijn. Veel vliegreizen zijn gecanceld en buitenlandse campings zijn niet altijd open. En als ze al weer open zijn, gaan ze misschien wel weer dicht voordat jij met je gezin in de auto stapt.

Maar genoeg gesip hierover, wij gaan het DEZE WEEK hebben over op vakantie met de auto. Vakantieauto’s dus! Net als in 2019 hebben we dan ook wederom een ‘Vakantieauto van het jaar 2020′ verkiezing georganiseerd. Omdat ook wij behoefte hadden aan fun hebben we dit jaar gefocust op die categorie. De verkiezing met 5 kandidaten die inderdaad wel redelijk goed in de categorie ‘leuke vakantieauto’s’ vallen zie je vrijdag en zaterdag op de site.

Maar op veler verzoek vergeten we ook de occassion vakantieauto’s niet. Die komen uitgebreid aan bod. Daarnaast pakken we het ‘normale nieuws’ natuurlijk ook mee deze week.

Wat kan je dus verwachten deze week, naast een GP waarin Max waarschijnlijk WEL gaat finishen? Praktische maar natuurlijk ook onderhoudende artikelen en video’s waarvan jij zin krijgt in de vakantie of waarmee je tijdens je vakantie je vakantie-ellende mee kan proberen te vergeten ;-) . Als jullie nog speciale verzoeken hebben voor artikelen rondom vakantieauto’s. Of ben je op zoek naar tips van Wouter omdat je wilt weten hoe hij zijn kinderen stil houdt op weg naar de Italiaanse Riviera, gooi het hieronder in de comments.