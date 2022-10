Audi RS3 Performance doet er nog een schepje bovenop

Audi is lekker bezig met de nieuwe Performance modellen, dit keer is de RS3 aan de beurt.

Had de RS3 meer pk nodig? Mhaw, niet echt. Vinden we het leuk? Jazeker. De gouden Autoblog formule is dat de gemiddelde auto immers altijd wel wat extra vermogen kan gebruiken. En daar valt de Audi RS3 ook gewoon onder joh. Want de 2.5-liter TFSI vijfcilinder heeft genoeg in huis!

Wat Audi betreft mocht het nog een stapje verder met de RS3. Daarom introduceert Audi de RS3 Performance. Het is nog iets bijzonders ook, want de Duitsers gaan er slechts 300 van maken. Toch iets om over op te scheppen op verjaardagen.

Normaal gesproken levert de RS3 een gezonde 400 pk. De Performance haalt 407 pk uit de vijfcilinder. Daarmee bereikt de hot hatch een topsnelheid van 300 km/u. Tenminste, als je het optionele RS Plus Dynamic Package aanvinkt.

Het merk uit Ingolstadt heeft het toegenomen voor elkaar gekregen door de turbodruk wat verder op te voeren. De RS3 Performance Edition snelt in 3,8 seconden naar 100 km/u. Rap genoeg.

Goed, 7 pk meer en een wat hogere topsnelheid. Is dat het dan? De Audi RS3 Performance komt met nog een aantal extra’s. Het model staat op Pirelli P Zero Trofeo R banden met 19-inch velgen. Ook zijn er nieuwe kleurtjes te kiezen. Het gaat hier om Nogaro Blue, Daytona Gray, Arrow Gray, Sebring Black, Sebring Black Crystal en Glacier White. In het interieur zijn kuipstoelen te vinden en er is een 1 of 300 badge aan de binnenkant van de auto geplaatst.

Oh over badges gesproken. Alle Audi badges zijn zwart uitgevoerd en de diffuser is zwart. Een soort Porsche GTS effect op deze Audi Performance. Begin 2023 levert Audi de nieuwe RS3 Performance uit. Een NL prijs is er op dit moment nog niet. In Duitsland begint het bij € 87.000.