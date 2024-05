Bentley Continental niet meer te krijgen met V8, nog wél met W12

Helaas: als je nu een Bentley Continental bestelt moet je per se een W12 kiezen.

Bentley staat op het punt om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Vrees niet: ze gaan nog niet volledig elektrisch, maar wel hybride. Daarom gaat Bentley binnenkort afscheid nemen van de W12 en ook de huidige V8 gaat eruit. Sterker nog: die is nu al niet meer te bestellen.

Dit nieuws komt toch nog later dan verwacht, want eigenlijk hadden we vorig jaar al afscheid genomen van de V8. Bentley presenteerde toen de Mulliner Styling Packages en kondigde daarmee aan dat de orderboeken voor de V8-versies in november zouden sluiten.

Kennelijk valt het afscheid toch zwaar, want we zijn nu een half jaar verder. Nu pas laat Bentley weten dat de V8 niet meer te bestellen is in de Continental en de Flying Spur. Dat geldt overigens alleen voor Europa en het Midden-Oosten, dus de Amerikanen kunnen nog wel gewoon een dikke V8 bestellen.

De huidige V8 gaat er uit vanwege milieutechnische redenen, maar ironisch genoeg betekent dit dat je nu noodgedwongen voor de W12 moet kiezen. Die is namelijk nog wel leverbaar, zo lang het duurt. Bij de Flying Spur kun je ook nog kiezen voor de V6 hybride, maar die aandrijflijn is niet in de Continental te krijgen.

Sowieso is het maar van korte duur dat je geen Continental met een V8 kunt krijgen. De W12 wordt namelijk opgevolgd door een… V8. Zoals we gisteren al konden melden komt Bentley met een V8 hybride aandrijflijn, die goed is voor 750 pk. We gaan ervanuit dat die binnenkort zijn opwachting zal maken.