Met deze bus steek je alle andere zzp’ers de ogen uit

Met deze Irmscher Opel Vivaro val je lekker op met je bedrijf.

In oktober vorig jaar hadden we in één klap heel veel bedrijfswagensnieuws. Stellantis gaf namelijk ál hun busjes een facelift. En dat zijn er twaalf. Daarbij zat ook de Opel Vivaro, die nu de nieuwe ‘Opel Vizor’ heeft gekregen. Daarmee is het een hele strakke bus. Zeker in de kleur geel, waarin ‘ie geïntroduceerd werd.

Wil je als zzp’er nog wat extra opvallen, dan kan dat nu. Irmscher presenteert namelijk hun accessoires voor de vernieuwde Opel Vivaro. De Duitse tuner neemt nog steeds vrijwel iedere Opel onder handen, en slaat daarbij ook de bedrijfswagens niet over.

De kit van Irmscher bestaat uit een voorspoiler, side skirts, een achterspoiler en nog iets aan de achterbumper. Het praktisch gebruiksgemak (toch wel belangrijk bij een busje) lijdt er wel een beetje onder, want je zult bij drempels toch even rustig aan moeten doen. De voorbumper is niet alleen verlaagd, maar het onderstel ook.

Als je goed kijkt zie je dat er verschillende velgen gemonteerd zijn bij de voor- en de achterkantfoto. Dat zijn ook de enige twee plaatjes, dus Irmscher is heel efficiënt met hun beeldmateriaal. Enfin, je hebt dus de keuze uit twee velgdesigns. Qua maten kun je kiezen uit 18, 19 of 20 inch. Om het geheel af te maken kun je ook nog stickers krijgen, maar de meeste zzp’ers hebben natuurlijk hun eigen bestickering.

Is er motorisch ook nog wat aan gedaan? Jazeker. Dankzij Irmscher krijg je 200 pk en 450 Nm aan koppel. Standaard heeft de Vivaro maximaal 180 pk en 400 Nm. Geen enorm verschil, maar dan is het in ieder geval niet alleen maar uiterlijk vertoon.