Iemand betaalde een bizar bedrag voor een zeldzame BMW i4

Hoeveel geld zou jij overhebben voor een BMW i4, aangepakt door modemerk Kith?

Ruim 60 mille betalen voor de BMW i4 is een flinke som geld. Hoe gek klinkt het dan dat er iemand is geweest die drie ton in euro’s heeft betaald voor deze elektrische auto? Toch is dit de realiteit. Een koper van een BMW i4 Kith had er 332.000 euro voor over. Dat is niet misselijk.

Nu ging het ook niet om een doorsnee exemplaar. Het gaat hier om één van de zeven geproduceerde BMW i4’s met een unieke touch van modemerk Kith. Als basis is de M50, het topmodel van de i4, genomen. Alle zeven exemplaren van deze unieke samenwerking zijn uitgevoerd in de kleur Kith Vitality Green. Her en der zijn ook badges te bespeuren van het modemerk.

De binnenzijde heeft ook zijn eigen kenmerken. Aan boord van de BMW i4 Kith tref je Merino leder aan in de kleur bruin. Het merk Kith is via een laser gegraveerd in de hoofdsteunen.

Veilinghuis Sotheby’s had de eer dit exemplaar te verkopen. Iemand had er dus meer dan 300.000 euro voor over om deze BMW i4 Kith te bemachtigen. Mocht je nu zelf ook geïnspireerd zijn geraakt. Het modemerk heeft een aantal accessoires uitgebracht ter ere van de samenwerking met BMW. En die accessoires zijn een stuk betaalbaarder dan deze i4.