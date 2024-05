Wat is de bijzonderste auto die je hebt gezien vandaag?

Er zijn veel speciale auto’s op de weg vandaag. Wat is de bijzonderste die je hebt gezien?

Het is Hemelvaartsdag en dat betekent dat de meeste mensen vrij zijn vandaag. En aangezien het ok mooi weer is, gaan heel veel mensen er ook nog eens op uit. Groot gelijk. Als ik straks vrij ben ga ik hetzelfde doen.

Naast de gezellige gezinnetjes op de normale fiets, de wandelaars, kajakkers en het tuig dat de wegen onveilig en vrijwel onbegaanbaar maakt op hun sneue racefietsjes, zien we ook veel bijzondere auto’s op de weg. Ontzettend leuk, maar ik ben benieuwd wat de bijzonderste is die jij hebt gespot.

En om wat meer antwoorden te krijgen, hoeft het niet alleen vandaag hoor. Het mag ook de bijzonderste auto zijn die je ooit hebt gezien. We doen niet zo moeilijk.

Wat is de bijzonderste auto die je hebt gezien?

Ik was vandaag even voor een klusje in Hilversum en zat op de weg terug naar mijn woonhuis achter een stoet ouwe trekkers. Van alles reed er mee, ik zag een oude Porsche, maar ook een klassieke John Deere.

Maar voor mij reed ook een Fiat 850 Sport. Een coupé. Die zie je niet vaak. Met een blije meneer achter het stuur en ook een blije mevrouw ernaast. Genieten van de dag en van hun lieve kleine autootje. Heerlijk.

Dat was voor mijn de bijzonderste auto van vandaag. Maar de dag is nog niet om, misschien zie ik nog wel een mooie klassieke Ferrari ofzo.

Maar wat is de bijzonderste auto die jij hebt gezien? Vandaag of in het algemeen? En als je helemaal een lieve lezer(es) wil zijn, dan kun je een foto daarvan uploaden op Autoblog Spots. Kun je meteen zien wat je collega’s hebben zien rijden!

We zijn benieuwd.